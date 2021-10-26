День ангела 27 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 27 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день день ангела отмечают носители семи имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 27 октября празднуют: Игнатий, Кузьма, Михаил, Назар, Николай, Петр, Параска.

Мужские именины

Игнатий

Имя Игнатий переводится с латыни как "огненный", а по другой версии — "нерожденный". Оно давалось ребенку, чтобы уберечь его от злых духов, так как делало рождение малыша незаметным для темных сил. Игнатий в полной мере наделен чертами лидера и обычно говорит нечасто, но веско. Он способен самостоятельно построить свою жизнь, высоко подняться по служебной лестнице и увлечь за собой людей.

Кузьма

В переводе с греческого Кузьма (Косма) означает "кузнец". Кузьма — чувствительный человек. Он легко поддается влиянию друзей. Не всегда уверен в себе, хотя бывает упрям и настойчив, иногда безосновательно говорит "нет", что является лишь способом самоутверждения. Кузьма — молчаливый, терпеливый, обязательный, хорошо приспосабливается к обстоятельствам, любит путешествовать. Мужчина с этим именем выбирает профессии, связанные с поездками.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "кто как Бог". Михаил с малого возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет замечательную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил — ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Дети для Михаила очень важной составляющей семейной жизни.

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Назар

Имя Назар от римского имени Nazarius — "Назаретянин" или "родом из Назарета". Назар с легкостью находит язык с незнакомыми, а его умение найти себе новых друзей за 5 минут у многих вызывает недоумение. Эта особенность будет заметна за ним на всю жизнь. Назары спокойные, исполнительные, много читают и способны ориентироваться в незнакомой обстановке.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов". Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив.

Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любовь и дружбу.

Женские именины

Прасковья

Имя Прасковья в переводе с греческого означает "пятница". Святой покровительницей носительниц этого имени является преподобная мученица Параскева Римская. В Древней Руси считалось, что самым счастливым днем для девочки, невестой Прасковьей, будет именно пятница. Прасковья — ласковая и нежная девушка. Она всегда верна своему любимому, ранима и чувствительна, но быстро забывает причиненные ей разочарования. Она бескорыстна и добра к людям.

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