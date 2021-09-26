День ангела 27 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.
День ангела (именины) 27 сентября празднует только Иван.
Мужские именины
Иван
Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Обычно Иван очень любит работать руками, но может преуспеть и в умственном труде. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства. В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец.
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Женские именины
Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.
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