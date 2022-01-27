День ангела 27 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — чествование памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 27 января празднуют свой День Ангела.

27 января 2022 года свои именины празднуют обладатели 14 имен: Андрей, Адам, Давид, Иоанн, Иеремий, Иосиф, Илья, Марк, Макар, Савва, Павел, Степан, Сергей, Нина.

Мужские имена 27 января

Андрей

Имя происходит от древнегреческого слова, которое переводится как "мужественный". С детства Андрей отличается хорошим воображением, из игрушек больше всего любит разнообразные конструкторы. Во время игры может не обращать внимание на то, что происходит вокруг него. Во взрослом возрасте Андрей становится трудолюбивым и терпеливым. Его всегда ценит начальник. В отношениях бывает непостоянным, но женится всегда на чувственной женщине. Интересные факты об имени Андрей: может быть непредсказуемым в своих поступках, имеет высокое мнение о себе.

Адам

В переводе с древнегреческого означает "из красной глины". В детстве Адам может быть болезненным и ранимым мальчиком. Часто эмоциональный, упорный, может и солгать, если ему это нужно. Имеет неустойчивую нервную систему. Во взрослом возрасте Адам кардинально меняется, становится более спокойным. Часто выбирает такие профессии, как программист, художник, спортивный тренер. В браке везет редко, хотя сами они становятся хорошими мужчинами. Интересные факты об имени Адам: часто увлекается разными женщинами, а потому женится довольно поздно.

Давид

Имя древнееврейского происхождения, что означает "любимец". В детстве Давид растет замкнутым в себе мальчиком, редко делится с родителями своими достижениями, а о неудачах и проблемах вообще никогда не рассказывает. Всегда пытается поступать по совести. Во взрослом возрасте Давид становится усердным и самоотверженным рабочим. Часто ценит карьеру больше чем семью. Интересные факты об имени Давид: отношения с этим мужчиной всегда полны сюрпризов, раскрывается всегда постепенно.

27 января свой день ангела празднуют Андрей, Адам, Давид, Иван / Pexels

Иван

С древнееврейского языка имя можно перевести как "Милость Божия". В детстве Иван отличается от своих сверстников добротой, силой и нежностью. Интересно, что в его характере часто сочетаются совершенно разные черты. Он может быть мягким, но превратиться в настоящего воина, если нужно защитить родных. Во взрослом возрасте Ивана можно назвать человеком чести. Интересные факты об имени Иван: очень ценит свою семью, не склонен к изменам.

Иеремий

Происходит от древнееврейского слова, означающего "Бог высокий". В детстве Иеремий может быть скрытным и стеснительным. Но все это меняется со временем. Как только Иеремия узнает ближе, сразу появляются такие черты характера как шутливость, веселость и смелость. Во взрослом возрасте Иеремий может быть и отзывчивым, особенно с женщиной, которая ему нравится. Интересные факты об имени Иеремий: умеет любой разговор превратить в оживленную дискуссию.

Иосиф

С древнееврейского имени можно перевести как "награда от Бога". С детства Иосиф беспокойный и непоседливый мальчик. Умеет заставить родителей пойти на уступки с помощью капризов и истерик. Обладает острым умом, но учится не всегда хорошо. Во взрослом возрасте Иосиф становится спокойным и рассудительным мужчиной. Он часто остается в стороне, хотя и негласный лидер команды. Это верный товарищ и хороший друг. Интересные факты об имени Иосиф: часто влюбляется, но хорошо умеет скрывать свои эмоции.

27 января свои именины празднуют Иеремий, Иосиф, Илья, Марк, Макар / Pexels

Илья

Имя еврейского происхождения, которое означает "Мой Бог – Господь". С детства Илью можно назвать настоящим "хозяином жизни". Среди сверстников он однозначен лидер, поэтому всегда решает во что и когда играть. Во взрослом возрасте Илья становится несколько эгоистичным, сохраняет свои лидерские качества. Может быть вспыльчивым и безудержным. Также это довольно решительный и целеустремленный мужчина, который может работать по ночам и бодрствовать. Интересные факты об имени Илья: к проявлению эмоций не подвержен, но если он по-настоящему влюбился, можно ожидать любой неожиданности.

Марк

В переводе с латинского имя означает "молоток". С детства Марк практичный и самостоятельный. Но сам никогда не решает свои проблемы, пытается побуждать других сделать это за него. Во взрослом возрасте Марк пытается избегать громких вечеринок и шумных компаний. Для него лучшим отдыхом есть вечер с книгой. Любит всесторонне развиваться, может ревниво относиться к успехам других. Интересные факты об имени Марк: из него выходит отличный дипломат, ведь этот мужчина умеет договариваться.

Макар

Имеет греческое происхождение и означает счастливый. С детства Макар имеет слабое здоровье, он может быть неуверенным в себе. Поэтому родителям следует всегда напоминать мальчику, что он хорошо справляется с поставленными задачами. Если в классе дружелюбная атмосфера, он будет хорошо обучаться. Во взрослом возрасте Макар скромный и уравновешенный. Имеет тихий характер, но, несмотря на это, часто обращает на себя внимание. Интересные факты об имени Макар: произрастает у хорошего семьянина, который больше всего ценит своих детей.

Савва

Есть две версии происхождения этого имени. По одному оно пришло к нам из арамейского языка и означает "старец". За другой это древнегреческое слово, которое переводится как "суббота". В детстве Савва добродушный и спокойный мальчик. При этом он растет очень осторожным и рассудительным. Но есть у него один недостаток: вспыльчивость. С годами он учится ее скрывать. Во взрослом возрасте Савва наиболее негативно относится к измене, поэтому долго выбирает себе спутницу жизни. Интересные факты об имени Савва: этот мужчина очень заботливо относится к жене и детям.

27 января свои именины празднуют Савва, Павел, Степан, Сергей / Pexels

Павел

Имя пришло к нам из Древнего Рима и переводится как "младший", "маленький". В детстве Павел любознателен и послушен, внимательно относится к близким. Мальчик не боится брать на себя ответственность. Помехой в обучении может стать чрезмерная энергичность. Во взрослом возрасте Павел становится тайным и неразговорчивым. Может долго находиться в своих мыслях и ничего не замечать вокруг. Интересные факты об имени Павел: часто эти мужчины становятся настоящими почитателями эзотерики.

Степан

Происходит от древнегреческого слова "стефанос", которое означает "венок". В детстве Степан довольно энергичный мальчик, часто требующий к себе особого внимания. С добротой относится ко всем вокруг и эта черта остается с ним на всю жизнь. Во взрослом возрасте Степан становится общительным мужчиной, имеет много знакомых и друзей. Отличается уверенностью и достоинством. Интересные факты об имени Степан: ищет заботливую, ласковую и добрую жену.

Сергей

Происходит от латинского слова, которое переводится как "знатный". В детстве Сергей часто бывает уязвим. Его легко огорчить обидчивыми словами или замечанием. На проделки других детей часто реагирует болезненно. Во взрослом возрасте Сергей очень сильно меняется. В нем появляется уверенность в себе, самостоятельность, умение постоять за себя. Не зависит от чужого мнения. Этого человека трудно вывести из равновесия, привлекает людей своей справедливостью и ответственностью. Интересные факты об имени Сергей: это очень романтичный и заботливый поклонник, умеющий говорить красивые слова.

Женские имена 27 января

27 января свои именины празднует Нина / Pexels

Нина

Есть две версии происхождения этого имени. По одной она пришла к нам из Грузии и переводится как "царица". За другой это имя из иврита означает "правнучка". С детства Нина отличается перфекционизмом, уверенностью и надменностью. Любит общаться с другими детьми, но умеет проводить время и наедине. Во взрослом возрасте любит, чтобы все было сделано идеально, а потому возлагает на себя и окружающих завышенные надежды. Не любит показывать другим свою жизнь. Интересные факты об имени Нина: эта женщина никогда не скажет ничего лишнего, всегда придет на помощь, не прося ничего взаимно.

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