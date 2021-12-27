День ангела 28 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 28 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день отмечают только мужские именины.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют имениинами.

День ангела (именины) 28 декабря празднуют: Василий, Илларион, Александр, Павел, Степан.

Мужские именины

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любит торопить события и поспешно принимать решения. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Илларион

Илларион – имя греческого происхождения и в переводе означает "веселый" или "радостный". Взрослый Илларион так же, как и в детском возрасте, застенчивый и нерешительный. Он закрытый мужчина, к которому сложно найти подход. Он умеет по-настоящему веселиться и отдыхать, но расслабиться может только в кругу доверенных лиц.

Александр

Александр – имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Павел

Имя Павел пришло к нам с латинского языка и в переводе означает "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание окружающим, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать свойственны Павлу. Он трудолюбивый и упорный.

Степан

Лингвисты утверждают, что имя Степан происходит от греческого имени Стефанос и в переводе оно означает "венец" или "венок". Степан – это серьезный и привлекательный мужчина. Он психологически устойчив, а его сильный характер привлекает к себе многих. Также люди подмечают сильную волю Степана, что делает его еще более популярным. Он не любит заниматься саморекламой и не бросает слов на ветер. У Степана всегда много друзей и товарищей.

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Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку, соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие дни рождения ребенка.

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