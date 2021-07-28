День ангела 28 июля: кого сегодня поздравлять с именинами

Сегодня отмечаются только мужские именины.

День ангела — это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) сегодня, 28 июля, празднуют: Андрей, Василий, Владимир, Петр.

Мужские именины

Андрей

Имя происходит от греческого слова "Андрос", что означает "мужественный" или "отважный".

Мальчик в детстве похож на маму, хотя это сходство больше внешнее. Характер маленького Андрея подвижный и непоседливый. Любит активные игры, он хорошо учится, но требует постоянного внимания и контроля.

Характер Андрея импульсивный и непредсказуемый. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту, впрочем Андрей никогда не жалеет о содеянном. Изменчивость проявляется и в личной жизни. Признание в любви одной девушке или женщине не помешает ему завтра же выдать свою горячую симпатию другой, за что женщины часто на него обижаются.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский".

Маленького Васю отличают большая подвижность и доброта. Особенно это заметно в его любви к животным. Он будет очень рад, если у него будет домашний питомец, хотя ответственность за него он будет нести не сразу. К сожалению его добротой часто пользуются более хитрые дети, но со временем Василий научится отличать кому правда нужно помочь, а кто пытается "сесть на шею".

Взрослый Василий не любить торопить события и при этом обладает настойчивостью и умением добиваться своего. Он может подождать нужный момент и одновременно не любит поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Василия не назовешь образцовым мужем, но вот чего у него не отнять, так это заботу о материальном благополучии семьи. Он часто пропадает на работе, а его отношения с друзьями нередко становятся поводом ссор в семье. Часто Василий меняется с появлением детей и это несколько снимает напряженность в отношениях. Он заботливый, ответственный отец и просто замечательный хозяин дома.

Владимир

Значение имени Владимир образуется из двух корней явно родственных старонемецкого языка, а по некоторым теориям и более ранней индоевропейской основе языков. Значение имени Владимир — "большая сила" или "большая власть".

Володя растет хорошим, активным и способным мальчиком. С детства имеет хорошие лидерские качества. В обучении легко даются как точные, так и гуманитарные науки. Часто имеет хороший слух и способности к актерской деятельности.

На работе Владимир трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любит спешки. Отношения с сотрудниками у Вовы хорошие и часто даже дружеские, но это больше такой стиль общения. По настоящему в близкий круг людей Володи попасть крайне сложно.

В семье Владимир оплот спокойствия. Не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью. Редко расстается, поскольку это не в его стиле, но бывают исключения. От него не нужно ждать океана страсти, а скорее надежного партнера. Детей любит, но в основном заниматься ими придется все же жене Владимира.

Вспомним сегодня известного украинского ученого и философа Владимира Вернадского (1863-1945). Естествоиспытатель, основатель геохимии, биогеохимии и радиогеологии, учение о биосфере, ноосфере, космизм. Академик Императорской Академии наук (от 1909 года). Профессор Московского университета (с 1898). Один из основателей Украинской академии наук и основатель Национальной библиотеки Украинского государства в Киеве (ныне — Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского). Вернадский обогатил науку глубокими идеями, которые легли в основу новых ведущих направлений современной минералогии, геологии, гидрогеологии, определил роль организмов в геохимических процессах. Для его деятельности характерны широта интересов, постановка кардинальных научных проблем, научное предвидение.

uk.wikipedia

Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень".

Маленького Петю можно охарактеризовать как подвижного, даже немного взрывного ребенка. Его можно назвать непредсказуемым, что делает его воспитание сложной задачей. Мальчик любит фантазировать.

Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальную любовь и идеальную дружбу. Петр никогда не смирится с тем, что его мечты могут остаться мечтами.

Он обладает прекрасным аналитическим умом и его умение все систематизировать пользуется большим уважением на работе.

Семья в жизни Петра занимает очень важное место. Петя серьезно подходит к выбору спутницы жизни и готов долго ее искать. Сохраняет теплые отношения с родителями и любит большие семейные праздники.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившегося в этот день девочку, следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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