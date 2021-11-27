День ангела 28 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

День ангела 28 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 28 ноября отмечают: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп.

Мужские именины

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова, что означает "неспящий". Григорий обладает повышенной душевной чувствительностью, он легко уязвим. Пытается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятен в общении и может освоить любую профессию.

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрий означает "посвящённый богине Деметре". Дмитрий – упорный, изобретательный и с оригинальным складом ума. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий – надежный и хороший друг. Аналитический ум и смекалка Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни.

Никита

Имя Никита происходит из греческого языка и в переводе означает "победитель". Характер Никиты активен и радостен. Он любит быть в шумных компаниях и чувствует себя там уютно. Активность часто толкает на поездки. Никита при наличии средств с удовольствием путешествует. Даже если денег немного, всегда найдет вариант пусть ненадолго и недалеко, но все же уехать. Легкий в общении и может быть душой компании.

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Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Петр

Петр – это имя греческого происхождения и в переводе означает "скалу" или "камень". Характерными для Петра чертами можно выделить его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить о том, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр – это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальную любовь и дружбу.

Филипп

Филипп – это имя греческого происхождения. Считается, что наиболее точное значение имени Филипп — "любящий лошадей". Филипп – сдержанный мужчина, он умеет себя показать с лучшей стороны и занимает высокое положение в обществе. Ради места под солнцем он готов хитрить и обманывать, но, конечно, он пытается делать это тайно. Его общительный характер привлекает много людей, так что у Филиппа много товарищей. Для удачной семейной жизни Филиппу нужна спокойная и терпеливая жена.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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