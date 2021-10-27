День ангела 28 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 28 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.

День ангела – это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 28 октября отмечают: Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен.

Мужские именины

Денис

Имя Денис – это одна из форм имени Дионисий, с древнегреческого переводится как "посвящённый Дионису". Денис – веселый и общительный мужчина. Он склонен к аналитической работе, совсем не исключающей прекрасное воображение. Он может легко работать как в театре, так и в банковским аналитиком. Он может быть ярким и экспрессивным, но только в обычной компании. В компании с ним вам редко будет скучно, он умеет приятно проводить время.

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Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрий означает "посвящённый богине Деметре". Дмитрий – настойчивый, изобретательный и с оригинальным складом ума мужчина. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий – надежный и хороший друг. Аналитический ум и смекалка Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни. Надежность и основательность Дмитрия делают из него хорошего мужа и любящего отца.

Ефим

Считается, что имя Ефим имеет древнегреческое происхождение и переводится как "благочестивый" или "доброжелательный". Ефим хорошо разбирается в людях. Он точно знает, как и с кем обращаться, чем умело пользуется в достижении своей цели. Еще можно отметить мечтательность Ефима. С посторонними он общается на более поверхностные темы, а вот по-настоящему открытым бывает только с самыми близкими. Ефим не спешит с созданием семьи и готов искать "ту единственную" хоть всю жизнь.

Иван

Имя Иоанн (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Лукьян

Латинское имя Лукиан происходит от прозвища Lucianus, а корень "lux", содержащийся в слове, переводится как "свет". На Руси имя Лукьян означало "светлый", "светящийся". Лукьян – это скромный и мягкий парень. К окружающим он дружелюбен. Многие пользуются его терпимостью и часто сваливают свои проблемы на него. А он не сопротивляется и с честью выполняет порученные ему задачи, потому что не может работать плохо. Да, кроме своих забот, несет ответственность и за окружающих.

Семен

Лингвисты утверждают, что имя Семен происходит от древнего иудейского имени Симеон и в переводе имеет значение "слушающий", "услышанный Богом". Семен наделен энергичностью, настойчивостью и самолюбием. Энергичность ему свойственна в начале любого задуманного мероприятия, а упорство позволяет его довести до конца. В то же время он очень обидчив.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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