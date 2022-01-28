День ангела 28 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 28 января празднуют свой День Ангела.

28 января 2022 года свои именины празднуют обладатели 9 имен: Гавриил, Михаил, Иван, Прохор, Павел, Елена, Илона.

Мужские имена 28 января

Гавриил

Имя пришло к нам из древнеарамейского языка и означает "Бог – моя сила". В детстве Гавриил производит впечатление замкнутого в себе ребенка, хотя у него достаточно жесткий и сильный характер. Отличается чувствительной нервной системой: его трудно расстроить или оскорбить. Во взрослом возрасте Гавриил становится коммуникабельным, самоотверженным. Умеет владеть собой, но в семейной жизни проявляет деспотичность. Интересные факты об имени Гавриил: впервые оно упоминается в Библии, ведь именно так звали одного из самых уважаемых архангелов.

Михаил

Имя еврейского происхождения. Буквальный перевод "кто как Бог". С детства Михаил отличается логическим складом разума, легко ориентируется даже в сложной ситуации. Отличается серьезностью и уравновешенностью. Во взрослом возрасте становится достаточно требовательным к членам своей семьи. Выбирает ласковую и добрую жену, которая за ним будет "как за каменной стеной". Интересные факты об имени Михаил: с ним очень легко общаться, он не умеет долго держать оскорбление.

Иван

С древнееврейского языка имя переводится как Божья милость. С детства Иван отличается чуткостью и хорошим характером. Но при необходимости может превратиться в настоящего воина, готового защищать своих родных. Во взрослом возрасте Иван предан близким и друзьям. Это настоящий человек чести и очень важный человек. Интересные факты об имени Иван: попав в критическую ситуацию, не будет сидеть, сложа руки.

28 января свои именины празднуют Гавриил, Михаил, Прохор, Иван, Павел / Pexels

Прохор

Имя греческого происхождения, которое означает «руководитель хора». В детстве Прохор спокоен и уверен в себе ребенок. Он может быть несколько замкнут в себе, растет очень умным и любит учиться. Во взрослом возрасте Прохор может часто ввязываться в разные конфликты, несмотря на то, что он достаточно спокойный мужчина. Не умеет признавать свои ошибки. Интересные факты об имени Прохор: любит вставать на сторону обездоленных, очень любит детей и становится заботливым отцом.

Павел

Имеет латинские корни и означает "младший". Есть версия, что в Древнем Риме мальчиков часто называли именем отца и добавляли приставку "Paulus", чтобы различать. В детстве Павел чуткий, спокойный, послушный мальчик. Любит помогать старшим, хорошо ладит с другими детьми. Во взрослом возрасте Павел становится надежным, дружелюбным, домашним мужчиной. Интересные факты об имени Павел: склонен к философии, часто бывает импульсивным.

Женские имена 28 января

Елена

Имя происходит от греческого имени бога Гелиоса и может переводиться как "солнечный луч". В детстве Елена жизнерадостная и добрая девочка. Она растет любознательным ребенком, часто хочет узнать все на свете. Во взрослом возрасте Елена становится активной женщиной со своими амбициями. Есть много друзей, занимается саморазвитием. Это трудолюбивая, преданная и целеустремленная женщина. Интересные факты об имени Елена: всю жизнь может потратить на поиск идеала, а потому нередко выходит замуж в достаточно взрослом возрасте.

28 января свой день ангела празднуют Елена и Илона / Pexels

Илона

Существует версия, что это имя пришло к нам из Венгрии и означает света. В детстве Илона настоящий боец. Она легко достигает поставленных целей. Эмоциональная, но умеющая управлять своими чувствами. Во взрослом возрасте умеющий удачно устроить личную жизнь, хотя часто ставит во главу угла карьеру, а не отношения. Интересные факты об имени Илона: с легкостью бросает мужчину, который стал ей неинтересен, этим скрывая неуверенность в себе.

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