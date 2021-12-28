День ангела 29 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 29 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

29 декабря именины отмечают носители 11 имен.

День ангела – это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.

День ангела (именины) 29 декабря празднуют: Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Марина, Николай, Павел, Петр, Семен, София.

Мужские именины

Александр

Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Аркадий

Имя Аркадия происходит от греческого слова "аркадос", что означает житель Аркадии (регион Древней Греции). В детстве для родителей Аркадий величайшая радость в семье. Он общителен, способен сгладить и погасить конфликт в коллективе, обязателен и всегда пытается выполнить обещанное. Аркадий верен в браке, и семья – главное в его жизни. Ради семьи Аркадий пожертвует карьерой и работой, которая будет отнимать у него время в ущерб отношениям с близкими.

Владимир

Значение имени Владимира образуется из двух корней слов старогерманского языка. Значение имени Владимир – "большая сила" или "великая власть". На работе Владимир – трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любящий спешки. По-настоящему в близкий круг людей Володе попасть очень трудно. В семье Владимир – оплот покоя. Не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью.

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Илья

Значение имени Илья в переводе с древнееврейского языка означает "Яхве – мой бог" или "Мой бог Господь". В общем, Илья дружелюбен, это помогает ему легко заводить знакомства и находить общий язык с разными людьми. Семья в жизни Ильи, можно сказать самая главная составляющая. Илья ищет человека похожего на него в отношении к жизни и по темпераменту. Любит детей и обычно хочет их много.

Макар

Макар – это имя греческого происхождения, в переводе имеет значение "блаженный", "счастливый". Макар – сдержанный, уравновешенный и скромный. Эти качества позволяют ему с легкостью расположить к себе окружающих, а вот пользуется он этим редко. Макар не бросает слов на ветер, а если пообещал что-нибудь, то сделает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Павел

Имя Павел пришло к нам с латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание окружению, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать – свойственны для Павла. Он трудолюбивый и упорный.

Петр

Петр – это имя греческого происхождения, и в переводе означает "скалу" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить о том, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр – это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любви и дружбы.

Семен

Лингвисты утверждают, что имя Семен происходит от древнего иудейского имени Симеон и в переводе имеет значение "слушающий", "услышанный Богом". Семен наделен энергичностью, настойчивостью и самолюбием. Энергичность ему свойственна в начале любого задуманного мероприятия, а упорство позволяет его довести до конца. В то же время он очень обидчив.

Женские именины

Марина

Считается, что имя Марина происходит от латинского "marīnus" и в переводе означает "морская". Марина в детстве растет активной и радостной девочкой, с самого маленького возраста становится самостоятельной. Во взрослом возрасте она так же активна, самостоятельна, и к этим характеристикам маленькой девочки прибавляется целеустремленность. Если ее уверенность не переросла в нарциссизм, то все хорошо, в противном случае она становится слишком влюбленной.

София

В переводе с древнегреческого имя София означает "мудрость". На рассвете христианства прославилась святая София и ее дочери – Вера, Надежда и Любовь. Женщины с именем София часто находят себя в творчестве, науке, журналистике или открывают свой бизнес, к тому же ведут его очень успешно. Они всегда готовы прийти на помощь. Чаще всего у Софии натура лидера. Кроме этого, она трудолюбива и последовательна, ей свойственно принимать тщательно обдуманные решения.

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