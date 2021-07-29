День ангела 29 июля: кого сегодня поздравлять с именинами

Сегодня именины празднуют Валентин, Евгений, Павел, Алевтина и Марта.

День ангела — это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) сегодня, 29 июля, празднуют: Валентин, Евгений, Павел, Алевтина, Марта.

Мужские именины

Валентин

Имя происходит от латинского слова "валео", что означает "быть здоровым".

Валентин — послушный и прилежный ребенок. В школе у ​​него много друзей, он хороший товарищ, на которого всегда можно положиться.

Валентин проявляет больше интереса к гуманитарным наукам. В юношеском возрасте он может увлечься философией или психологией, и он вполне может стать хорошим врачом психиатром или психотерапевтом. Впрочем, он может достичь успехов и в других сферах деятельности. Свободное время посвящает чтению, может посидеть за шахматами или кроссвордом. Валентин предпочитает спокойную прогулку не слишком далеко от дома и не отправится в туристический поход с возможными приключениями.

В женщине в первую очередь ценит скромность, ровный характер. В семье старается избегать конфликтов. Не будет ссориться из-за пустяков. Равнодушен к алкоголю и не увлекается другими женщинами.

Евгений

Имя Евгений в переводе с древнегреческого означает "благородный" или "знатный". Маленький Женя очень умный мальчик, это заметно с раннего детства. Его сообразительность и находчивость постоянно удивляют взрослых.

Одной из приятных характеристик Евгения является трудолюбие. За это его особенно любят работодатели. А вот к собственному делу у него нет таланта. Его целеустремленность обычно не выдерживает испытаний временем. Идеальные для него сферы - точные науки и работа в области электроники.

Евгений очень аккуратный в отношениях с женщинами. Ему очень важна чуткость партнерши. Евгений очень любит детей и обожает с ними возиться. Это касается не только родных детей, но и тех, кто пришел в гости — они также не останутся без внимания.

Павел

Имя Павел пришло к нам из латинского языка и означает "малый" или "небольшой".

Павел хороший и послушный мальчик. С раннего детства у него хорошо развито сочувствие. Он проявляет искреннее внимание к окружающим его людям и во взрослом возрасте.

Работа и желание зарабатывать характерны для Павла. Он трудолюбив и настойчив. Его трудно переучить, но однажды научившись, он работает за троих.

Семья для Павла — это тот надежный тыл о котором он мечтает. Его отношения с женщинами строятся именно на этом, поэтому никакой особой романтики или итальянских страстей от него вы не дождетесь. Девушка, которая сможет принять такие правила игры, скорее всего будет удовлетворена. Паша ради семьи готов делать и делает очень много, а его отношение к детям просто образцовое.

Вспомним сегодня украинского поэта, переводчика, публициста, общественного деятеля Павла Тычину (1891-1967). Как поэт Тычина начинал в 1906-1910 гг. с подражания народных песен и произведений Т. Г. Шевченко. Первые печатные произведения молодого поэта появились в 1912. Событием огромной важности в сиюминутной украинской литературе стал выход в свет первого сборника стихов "Солнечные кларнеты" (1918), проникнутые солнечной верой в жизнь, человека, в родной обездоленный народ. Эта книга сразу поставила 27-летнего поэта рядом с первостепенными художниками современного украинского возрождения.

uk.wikipedia

Женские именины

Алевтина

Имя Алевтина имеет неоднозначную этимологию, что порождает несколько версий значение имени, одна из которых утверждает, что это имя происходит от греческого и переводится как "отбивать" или "отражать".

Растет маленькая Алевтина хорошей, хотя и довольно сложной девочкой. Она стремится быть любимой и непременно хочет быть в центре внимания. Еще более болезненно Алевтина относится к замечаниям в свой адрес.

Взрослая Алевтина резка в суждениях, что нередко приводит к конфликтным ситуациям. Особенно напряженные отношения у нее с другими женщинами, а вот с мужчинами она ссорится гораздо реже. В то же время Алевтина целеустремленная и амбициозная. Она стремится достичь успеха, причем с жизненным подходом "цель оправдывает средства". Она достигает высокого уровня в любой профессии. К сожалению Алевтина редко выбирает себе профессию по призванию, а чаще ориентируется на материальное благополучие.

Семейные отношения в Алевтины удачные. Ее муж обычно терпелив и заботлив, и без ума от нее.

Марта

Наиболее популярная версия происхождения имени Марта — это европейская форма древнееврейского имени Марфа. В этом случае имя Марта имеет значение "госпожа" или "хозяйка".

Маленькая Марта достаточно сложный ребенок, поскольку с раннего детства становится заметна ее самовлюбленность. При этом она очень целеустремленная и настойчивая. Во взрослом возрасте черты ее характера могут быть более дипломатичными. Она всегда знает что делает и зачем. В работе Марта успешная и быстро движется по карьерной лестнице.

В семейных отношениях Марта часто бывает замужем не один раз, а несколько. По истечению времени Марта становится чрезмерно требовательной к избраннику, что обычно заканчивается разрывом отношений.

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