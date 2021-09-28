День ангела 29 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 29 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители семи имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 29 сентября празднуют: Виктор, Григорий, Иосиф, Исаак, Людмила, Алексей, Сергей.

Мужские именины

Виктор

Лингвисты утверждают, что имя Виктор имеет происхождение от римских родовых имен Victor, Victorinus и Victorianus. Они, в свою очередь, происходят от латинского слова victor, что в переводе означает "победитель". Виктор — импульсивный человек. Он может быть чрезмерно самовлюбленным, что влияет на его отношения с окружающими. В то же время у Виктора широкий кругозор, и человек с этим именем во время общения часто производит приятное первое впечатление. Этим он нередко и пользуется. Виктор может удачно работать в различных профессиях.

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова, означающего "неспящий". Григорий имеет повышенную душевную чувствительность, он легко уязвим. Старается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятный в общении и может освоить любую профессию.

Иосиф

Имя Иосиф имеет древнееврейское происхождение, значение этого имени — "увеличение", "прибыль", "Бог так умножит". Из Иосифа вырастают добрые, чистосердечные люди, отзывчивые на любую беду, всегда готовые прийти на помощь тем, кто нуждается. Они хорошие мужья и отцы.

Исаак

Имя Исаак происходит от древнееврейского языка и переводится как "он засмеялся". Исаак — уравновешенный и тактичный. Он всегда держит себя в руках и не выплескивает свои эмоции наружу. На окружающий мир человек смотрит очень объективно, редко проявляет интерес. Исаак имеет хорошую память и обладает глубоким интеллектом, поэтому мыслит глобально. Исаак имеет сильную волю, но проявляет ее только в случае крайней необходимости.

Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "предохраняющий". Большинство владельцев такого имени — очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно исполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в различных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

Сергей

Как утверждают историки, Сергей — это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени тяжелая, поскольку сам род Сергеев относит себя к этрускам, а то и к троянцам. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей — "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно обидчивые. Их можно зацепить даже наименьшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не поссориться и трудно ужиться.

Женские именины

Людмила

Лингвисты утверждают, что Людмила — это имя славянского происхождения. Считается, что значение этого имени — "Милая людям". Людмила обладает обаянием и легко располагает к себе людей. Она наделена большой внутренней энергией, для нее важны внешние атрибуты успеха. Она делает много поступков для общественного признания, а не от чистого сердца.

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