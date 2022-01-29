День ангела 29 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 29 января празднуют свой День Ангела.

29 января 2022 г. свои именины празднуют обладатели 6 имен: Максим, Ян, Симон, Петр, Леонилла, Неонилла.

Мужские имена 29 января

Максим

Имя римского происхождения и означает "великий". В детстве Максим растет чутким и добрым мальчиком, легко сходящимся с другими людьми. Может сомневаться в своих силах, поэтому нуждается в постоянной поддержке со стороны родителей. Во взрослом возрасте Максим становится более уверенным в себе, стремится добиться значительных высот в карьере. Это коммуникабельный мужчина, у которого очень много друзей. Интересные факты об имени Максим: не рвется к работе, но и не хочет работать за жалкую зарплату.

Ян

Имя еврейского происхождения, которое переводится как милость Божия. С детства Ян отличается подлинным оптимизмом, верит в то, что все делается к лучшему. Эта черта сохраняется у него в течение всей жизни. Во взрослом возрасте Ян хорошо воспитан, интеллигентен, сдержан. Обладает хорошим чувством юмора, из-за чего заводит много друзей. Интересные факты об имени Ян: не прислушивается к мнению родных при выборе профессии.

29 января именины празднуют Ян, Симон, Максим, Петр / Pexels

Симон

Имя имеет древнееврейское происхождение и означает "слушающий". С детства Симон отличается положительным и веселым характером. Растет очень любознательным мальчиком, который любит учиться, хотя и не отличается усидчивостью. Во взрослом возрасте становится очень трудолюбивым, поэтому может добиться значительных высот в любой сфере. Интересные факты об имени Симон: умеет общаться с людьми, а потому из него выходит отличный сотрудник в должности, где нужна эта черта характера.

Петр

В переводе с древнегреческого имя означает "скала", "камень". С детства Петр растет мужественным и сильным мальчиком. Не умеет скрывать свои эмоции. Во взрослом возрасте становится темпераментным и одновременно нежным мужчиной. Хочет, чтобы им восхищались окружающие. Петр не любит слушать советов других людей, поэтому все решения принимает самостоятельно. Интересные факты об имени Петр: живет мечтами об идеальных отношениях, очень переживает, когда его фантазии не совпадают с реальностью.

Женские имена 29 января

Леонилла

Происходит из Древней Греции и означает дочь льва. С детства Леонилла отличается сильным характером, любит быть впереди других детей. Не умеет лгать и не любит сплетничать. Во взрослом возрасте Леонилла гордая и независимая женщина, иногда начинает относиться агрессивно по отношению к окружающим. В ней смешиваются целеустремленность, внутренняя сила и любовь к людям. Интересные факты об имени Леонилла: лучше работает в команде, если мужчина ей понравится, она сделает все, чтобы завоевать его внимание.

29 января день ангела празднуют Леонилла и Неонилла / Pexels

Неонилла

Имя происходит из греческого языка и переводится на украинский как "молодая", "новая". В детстве Неонилла поражает своей артистичностью, умением добиваться своего. Девочка отличается целеустремленностью, ярким нравом. Во взрослом возрасте Неонилла становится добродушной, женственной, открытой. Любит окружать себя близкими по духу людьми. Интересные факты об имени Неонилла: легко относится к жизни, к ней очень тянутся дети, поэтому женщина может стать отличным педагогом.

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