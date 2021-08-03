День ангела 3 августа: кого сегодня поздравлять с именинами

День ангела 3 августа: кого сегодня поздравлять с именинами

День ангела — это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) сегодня, 3 августа, празднуют: Иван, Евгений, Семен, Анна и Лидия.

Мужские именины

Иван

Имя Иван (Иоанн, Йоханан) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий", "Бог благословил", "Боже благоволение".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван неторопливый и в спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой. Обычно Иван идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Евгений

Имя Евгений в переводе с древнегреческого означает "благородный" или "знатный". Маленький Женя очень умный мальчик, это заметно с раннего детства. Его сообразительность и находчивость постоянно удивляют взрослых.

Одной из приятных характеристик Евгения является трудолюбие. Это особенно любят его работодатели. А вот к собственному делу у него нет таланта. Его целеустремленность обычно не выдерживает испытаний временем. Идеальные для него сферы точных наук и работа в области электроники.

Евгений очень аккуратный в отношениях с женщинами. Ему очень важна чуткость партнерши. Евгений очень любит детей и обожает с ними возиться. Это касается не только родных детей, но и тех, кто пришел в гости — они также не останутся без внимания.

Известный украинец, названный этим именем — Евгений Коновалец. Полковник Армии УНР, командир Сечевых Стрельцов, член Стрелецкой Рады, комендант УВО, председатель Провода украинских националистов (1927), первый председатель ОУН (с 1929), один из идеологов украинского национализма.

Семен

Лингвисты утверждают, что имя Семен происходит от древнего иудейского имени Симеон и в переводе означает "слушает", "услышанный Богом".

Мальчик с именем Семен растет часто опережая сверстников. Это любознательный и хороший ребенок. Семен имеет богатую фантазию, но ему обязательно нужны слушатели. Именно на родителей он возлагает особую надежду. Им придется выслушать очень много вымышленных историй.

Взрослый Семен наделен энергичностью, настойчивостью и самолюбием. Если первые две характеристики больше помогают в жизни Семена, то вот последняя часто приносит много неприятностей. Энергичность ему присуща в начале любого задуманного мероприятия, а упорство позволяет его довести до конца. В то же время он очень обидчив.

В работе Семену помогает его богатое воображение. Он может быть отличным иллюстратором, дизайнером, модельером. Однако нередко Семен выбирает обычную профессию, где тоже добивается определенного успеха.

Семейные отношения Семен строит довольно долго и осторожно. Его требовательность к взаимоуважению часто не проходит проверку временем, так что он старается лишний раз не торопиться. Семен хороший семьянин и прекрасный хозяин дома. Он с легкостью помогает жене, считая это необходимым проявлением любви. Семен любит своих детей и проводит с ними много свободного времени.

Женские именины

Анна

Имя Анна пришло к нам из Греции, а туда из еще более древней иудеи. На иврите имя Анна означает "добрая воля" или "благосклонность".

Анна растет милым, ласковым и добрым ребенком. Она имеет много друзей и легко заводит новые знакомства. К сожалению ее добротой часто пользуются в корыстных целях. Анне не свойственна застенчивость и она растет одаренным природной артистичностью ребенком.

Во взрослом возрасте Анна может много и упорно работать. Это помогает ей в учебе и карьере. Однако она слишком добра, что в современном мире может мешать успешно двигаться по карьерной лестнице.

Мужчину Аня часто выбирает, чтобы было о ком заботиться. Редко когда муж Ани, самостоятельный успешный человек. Для создания семьи она ищет спокойного, послушного, немного похожего на ребенка мужа и в семейной жизни Аня обычно играет роль "мамы".

Вспомним сегодня одну из самых известных персон с этим именем - Анну Болейн (1507-1536). Королева Англии, вторая жена Генриха VIII (от 1533), мать Елизаветы I; после сфабрикованных обвинений в супружеской измене и в попытке покушения на короля осуждена и казнена.

uk.wikipedia

Лидия

Лингвисты утверждают, что имя Лидия и географическая область Лидия имеют непосредственную связь. Лидия — это область в малой Азии, расположенной на западе современной Турции. Считается, что значение имени Лидия — "лидийка" или "жительница Лидии».

Девочка с именем Лидия растет веселой, непоседливой и при этом послушной девочкой. Она добрый, открытый и отзывчивый ребенок. Лида хорошо ладит со сверстниками и со старшими товарищами.

Во взрослом возрасте Лидия энергичная, немного консервативная и имеет волевой характер. Она достаточно женственная и отзывчивая, но с неприятными для себя людьми ведет очень холодно. К Лидии часто обращаются за советом, поскольку она умеет все внимательно выслушать и правильно взвесить все за и против любого решения.

Работа Лидии часто связана с общением. Она положительно влияет на других сотрудников, заряжает окружающих своей работоспособностью и хорошим настроением. Она успешна в продажах, журналистике и в сфере обслуживания.

Семейные отношения Лидии — это воплощение идиллии и истинной женственности. Она любящая жена, хорошая мама и замечательная хозяйка. Лидия умеет выстроить доверительные отношения с мужем и детьми.

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