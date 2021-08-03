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День ангела 3 августа: кого сегодня поздравлять с именинами

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День ангела 3 августа: кого сегодня поздравлять с именинами

Getty Images

День ангела — это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) сегодня, 3 августа, празднуют: Иван, Евгений, Семен, Анна и Лидия.

Мужские именины

Иван

Имя Иван (Иоанн, Йоханан) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий", "Бог благословил", "Боже благоволение".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван неторопливый и в спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой. Обычно Иван идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Евгений

Имя Евгений в переводе с древнегреческого означает "благородный" или "знатный". Маленький Женя очень умный мальчик, это заметно с раннего детства. Его сообразительность и находчивость постоянно удивляют взрослых.

Одной из приятных характеристик Евгения является трудолюбие. Это особенно любят его работодатели. А вот к собственному делу у него нет таланта. Его целеустремленность обычно не выдерживает испытаний временем. Идеальные для него сферы точных наук и работа в области электроники.

Евгений очень аккуратный в отношениях с женщинами. Ему очень важна чуткость партнерши. Евгений очень любит детей и обожает с ними возиться. Это касается не только родных детей, но и тех, кто пришел в гости — они также не останутся без внимания.

Известный украинец, названный этим именем — Евгений Коновалец. Полковник Армии УНР, командир Сечевых Стрельцов, член Стрелецкой Рады, комендант УВО, председатель Провода украинских националистов (1927), первый председатель ОУН (с 1929), один из идеологов украинского национализма.

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Семен

Лингвисты утверждают, что имя Семен происходит от древнего иудейского имени Симеон и в переводе означает "слушает", "услышанный Богом".

Мальчик с именем Семен растет часто опережая сверстников. Это любознательный и хороший ребенок. Семен имеет богатую фантазию, но ему обязательно нужны слушатели. Именно на родителей он возлагает особую надежду. Им придется выслушать очень много вымышленных историй.

Взрослый Семен наделен энергичностью, настойчивостью и самолюбием. Если первые две характеристики больше помогают в жизни Семена, то вот последняя часто приносит много неприятностей. Энергичность ему присуща в начале любого задуманного мероприятия, а упорство позволяет его довести до конца. В то же время он очень обидчив.

В работе Семену помогает его богатое воображение. Он может быть отличным иллюстратором, дизайнером, модельером. Однако нередко Семен выбирает обычную профессию, где тоже добивается определенного успеха.

Семейные отношения Семен строит довольно долго и осторожно. Его требовательность к взаимоуважению часто не проходит проверку временем, так что он старается лишний раз не торопиться. Семен хороший семьянин и прекрасный хозяин дома. Он с легкостью помогает жене, считая это необходимым проявлением любви. Семен любит своих детей и проводит с ними много свободного времени.

Женские именины

Анна

Имя Анна пришло к нам из Греции, а туда из еще более древней иудеи. На иврите имя Анна означает "добрая воля" или "благосклонность".

Анна растет милым, ласковым и добрым ребенком. Она имеет много друзей и легко заводит новые знакомства. К сожалению ее добротой часто пользуются в корыстных целях. Анне не свойственна застенчивость и она растет одаренным природной артистичностью ребенком.

Во взрослом возрасте Анна может много и упорно работать. Это помогает ей в учебе и карьере. Однако она слишком добра, что в современном мире может мешать успешно двигаться по карьерной лестнице.

Мужчину Аня часто выбирает, чтобы было о ком заботиться. Редко когда муж Ани, самостоятельный успешный человек. Для создания семьи она ищет спокойного, послушного, немного похожего на ребенка мужа и в семейной жизни Аня обычно играет роль "мамы".

Вспомним сегодня одну из самых известных персон с этим именем - Анну Болейн (1507-1536). Королева Англии, вторая жена Генриха VIII (от 1533), мать Елизаветы I; после сфабрикованных обвинений в супружеской измене и в попытке покушения на короля осуждена и казнена.

© uk.wikipedia
uk.wikipedia

Лидия

Лингвисты утверждают, что имя Лидия и географическая область Лидия имеют непосредственную связь. Лидия — это область в малой Азии, расположенной на западе современной Турции. Считается, что значение имени Лидия — "лидийка" или "жительница Лидии».

Девочка с именем Лидия растет веселой, непоседливой и при этом послушной девочкой. Она добрый, открытый и отзывчивый ребенок. Лида хорошо ладит со сверстниками и со старшими товарищами.

Во взрослом возрасте Лидия энергичная, немного консервативная и имеет волевой характер. Она достаточно женственная и отзывчивая, но с неприятными для себя людьми ведет очень холодно. К Лидии часто обращаются за советом, поскольку она умеет все внимательно выслушать и правильно взвесить все за и против любого решения.

Работа Лидии часто связана с общением. Она положительно влияет на других сотрудников, заряжает окружающих своей работоспособностью и хорошим настроением. Она успешна в продажах, журналистике и в сфере обслуживания.

Семейные отношения Лидии — это воплощение идиллии и истинной женственности. Она любящая жена, хорошая мама и замечательная хозяйка. Лидия умеет выстроить доверительные отношения с мужем и детьми.

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