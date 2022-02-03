День ангела 3 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 3 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 3 февраля празднуют свой День Ангела.

3 февраля 2022 года свои именины празднуют обладатели 4 имен: Валериан, Евгений, Максим и Агния.

Мужские имена 3 февраля

Валериан

Происходит из латинского языка и переводится как из рода Валериев. В детстве Валериан часто увлекается разными вещами, перепрыгивая с темы на тему. Именно поэтому у него бывают проблемы с учебой. Во взрослом возрасте Валериан отличается аналитическим складом ума. Не отвлекается по пустякам и может вдохновляться довольно странными идеями. Интересны факты об имени Валериан: со временем его перестают волновать общечеловеческие проблемы.

3 февраля празднуют именины Валериан, Евгений, Максим / Pexels

Евгений

Имя имеет древнегреческое происхождение и означает "знатный", "благородный". В современной интерпретации его часто переводят как с хорошими генами. В детстве Евгений отличается подвижностью и непредсказуемостью. Для родителей он является беспроблемным ребенком. Во взрослом возрасте у Евгения есть непростой склад ума. Очень сложно предсказать его последующие действия. Интересные факты об имени Евгений: отличается хорошо развитой интуицией.

Максим

Пришло к нам из Древнего Рима, где существовало такое родовое имя, означавшее "великий". В детстве Максим чуткий и добрый мальчик, благодаря своей коммуникабельности умеющий находить общий язык со всеми. Иногда бывает нерешительным и эта черта характера часто сопровождает его всю жизнь. Во взрослом возрасте Максим перестает быть стеснительным. Делает все, чтобы добиться материального благополучия. Интересные факты об имени Максим: в семейных отношениях одновременно рассеян и заботлив.

Женские имена 3 февраля

3 февраля день ангела празднует Агния / Pexels

Агния

Имя имеет древнегреческие корни и означает "огненный". В детстве Агния отличается активностью, открытостью и целеустремленностью. Девочка хорошо учится, находит общий язык со сверстниками. Во взрослом возрасте Агния буквально "горит" по делам, отдавая всю себя работе. У нее отсутствует гибкость, поэтому она не готова уступить другое. Интересные факты об имени Агния: любит учиться и часто делает это всю жизнь.

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