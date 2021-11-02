День ангела 3 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

День ангела 3 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители 18 имен.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 3 ноября празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Павел, Пелагея, Сергей, Федор, Яков.

Мужские именины

Александр

Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "оберегающий". Большинство владельцев такого имени – очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда усердно выполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в разных отраслях. Также Алексею присущи такие черты, как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

Анатолий

Это имя греческого происхождения и переводится как "восток", "восточный", "восходящий". Анатолий — волевой, упрямый мужчина с изменчивым характером. Он не любит проигрывать, одновременно может найти общий язык с кем-либо, особенно, если ему что-то нужно.

Аркадий

Имя Аркадий происходит от греческого слова "аркадос", означающего жителя Аркадии (регион Древней Греции). В детстве для родителей Аркадий величайшая радость в семье. Он общителен, способен сгладить и погасить конфликт в коллективе, обязателен и всегда пытается выполнить обещанное. Аркадий верен в браке, и семья – главное в его жизни. Ради семьи Аркадий пожертвует карьерой и работой, которая будет отнимать у него время в ущерб отношениям с близкими.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любит торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Владимир

Значение имени Владимира образуется из двух корней слов старогерманского языка. Значение имени Владимир – "большая сила" или "великая власть". На работе Владимир – трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любящий спешки. По-настоящему в близкий круг людей Володе попасть крайне сложно. В семье Владимир – оплот покоя. Не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью.

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Денис

Имя Денис – это одна из форм имени Дионисий, с древнегреческого переводится как "посвящённый Дионису". Денис – веселый и общительный мужчина. Он склонен к аналитической работе, совсем не исключающей прекрасное воображение. Он может легко работать как в театре, так и в банковском аналитике. Он может быть ярким и экспрессивным, но только в обычной компании. У компании с ним вам редко будет скучно, он умеет приятно проводить время.

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Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрий означает "посвящённый богине Деметре". Дмитрий – настойчивый, изобретательный и с оригинальным складом ума мужчина. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий – надежный и хороший друг. Аналитический ум и смекалка Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе.

Захар

Лингвисты утверждают, что имя Захара происходит от библейского имени Захария и в переводе значение этого имени — "Яхве упомянул". Захара характеризуют такие особенности как спокойствие, добродушие и скромность. Захар – отзывчивый человек. Он всегда придет на помощь друзьям, если может помочь им. Нередко люди пользуются его добротой, но он, даже узнав об этом, не перестает делать добро.

Иаков

Иаков – это имя еврейского происхождения. В переводе с иврита имя Иаков означает "следящий". У Якова выделяются такие характерные черты, как практичность и жесткий волевой характер. Он довольно приземленный человек, не склонный летать в облаках. Он консервативен во многих вопросах. Иаков любит стабильность, в то же время он коммуникабельный и веселый человек, умеющий радоваться жизни. Иаков стремится к материальному благополучию, но не будет совершать позорные поступки ради успеха.

Иван

Имя Иоанн (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Илларион

Илларион – это имя греческого происхождения и в переводе имеет значение "веселый" или "радостный". Взрослый Илларион так же, как и в детском возрасте все застенчив и нерешителен. Он закрытый мужчина, к которому сложно найти подход. Он умеет по-настоящему веселиться и отдыхать, но расслабиться может только в кругу доверенных лиц.

Константин

Константин – это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный". Во взрослом возрасте Константин становится смелее и решительнее, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа – это одна из важнейших сфер его жизни. Он легко добивается успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. У Константина прекрасная деловая интуиция, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Павел

Имя Павел пришло к нам с латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание к окружающим, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать свойственны Павлу. Он трудолюбив и настойчив.

Сергей

Как утверждают историки, Сергей – это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени трудна, поскольку сам род Сергеев относит себя вплоть до этрусков, а то и троянцев. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей – "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно оскорбительны. Их можно задеть даже малейшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не ссориться и трудно ужиться.

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Федор

Федор – происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор – серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технической отрасли, хотя может добиться успеха и в творческих направлениях, например, в писательстве или журналистике. Федор очень заботлив к своей семье. Обычно он отличный хозяин, умеющий делать в доме почти все.

Женские именины

Пелагея

Пелагея – это имя греческого происхождения и в переводе оно означает "морская". Пелагея – мягкая и терпеливая личность, ей свойственны кокетство и отличное чувство юмора. У нее обычно много друзей, и она с удовольствием с ними встречается и проводит свой досуг. Впрочем, предпочитает проводить такие встречи в тихой домашней обстановке. На работе Пелагею любят за ее трудолюбие и скромность. Чаще ее работа имеет творческую направленность, хотя Пелагея умеет внести творчество в любое направление деятельности.

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