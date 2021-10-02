День ангела 3 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 3 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители девяти имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 3 октября празднуют: Александр, Василий, Ефрем, Иван, Иларион, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Ефрем

Имя Ефрем происходит от древнееврейского имени Ефрайим, что в переводе означает "плодотворный". Ефрем имеет мрачноватый и замкнутый характер. Однако с годами эти качества переходят в сдержанность. К любому делу Ефрем относится серьезно и ответственно. В целом он имеет взрывной характер, поэтому от мужчин с этим именем не стоит ждать спокойствия и уравновешенности. Ответственность, с которой Ефрем относится к работе, в определенной степени препятствует его личной жизни.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец.

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Иларион

Иларион — это имя греческого происхождения и в переводе имеет значение "веселый" или "радостный". Взрослый Иларион так же, как и в детском возрасте все застенчивый и нерешительный. Он закрыт человек, к которому сложно найти подход. Он умеет по-настоящему веселиться и отдыхать, но расслабиться может только в кругу доверенных лиц.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "кто как Бог". Михаил с малого возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет замечательную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил — ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Дети для Михаила являются очень важной составляющей семейной жизни.

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Олег

Считается, что имя Олег попало к нам из скандинавского языка и переводится как "посвящен богам". Олег — это воплощение мужественности. Он честолюбив и одновременно хороший командный игрок. Его лидерские качества, заметны еще с детства, а с возрастом только усиливаются. Еще одной характеристикой Олега можно назвать открытость. Он не склонен к долгим внутренним переживаниям, а живет как бы наружу, легко и непринужденно проявляя эмоции.

Федор

Федор — происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор — серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Обычно очень заботливый к своей семье.

Женские именины

У имени Татьяна древнегреческое происхождение. Оно берет начало от слова tatteo, которое в переводе означает "обустраивать", "учреждать". Существует также латинская версия происхождения. В Древнем Риме было распространено мужское имя Татиан. Считается, что Татьяна — его женская форма.

У Татьяны удивительно сильная интуиция, люди доверяют ее предчувствиям. Она легка в общении, умеет очаровать собеседника. Отличается сильной волей, практически не поддается чужому влиянию, верит в свои способности и силы. Она смелая, искренняя и имеет прекрасное чувство юмора. Татьяна — прирожденный руководитель. Она может организовать работу любого коллектива. Но комфортнее все же чувствует себя в творческой сфере.

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