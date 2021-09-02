День ангела 3 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 3 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители пяти имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 3 сентября празднуют: Игнатий, Марфа, Александр, Павел, Фаддей.

Мужские именины

Игнатий (Игнат)

Имя Игнатий переводится с латыни как "огненный", а по другой версии — "нерожденный". Оно давалось ребенку, чтобы уберечь его от злых духов, так как делало рождение малыша незаметным для темных сил.

Игнатий в полной мере наделен чертами лидера и обычно говорит нечасто, но веско. Он способен самостоятельно построить свою жизнь, высоко подняться по служебной лестнице и увлечь за собой людей.

Но ему не следует относиться ко всем сторонам жизни с одинаковой серьезностью, иначе он рискует прослыть угрюмым. Игнату надо помнить о том, что в жизни нужно относиться с юмором. Бурный темперамент и эмоциональность периодически сменяются замкнутостью и мрачностью, и тогда он часами может ворчать по незначительной причине: например, из непришитий пуговицу. Он влюбчив, но бурное чувство быстро гаснет и верх берет благоразумие.

До развода доходит крайне редко, поскольку Игнат не любит кардинальных перемен в своей жизни. Он лидер в семье, нетерпимо относится к любым попыткам лишить его этой роли. Вместе с тем он не видит ничего зазорного в том, чтобы приготовить себе завтрак или погладить рубашку.

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничено. В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

Семейные отношения в жизни Александра занимают одно из важнейших мест. Он любящий муж и отец, обожает баловать своих домашних разными подарками и приятными сюрпризами.

Павел

Имя Павел пришло к нам из латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой".

Павел уделяет искреннее внимание к окружающим его людям, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать характерны для Павла. Он трудолюбив и настойчив. На работе с коллегами сдержан, но иногда рабочие отношения вырастают в крепкую дружбу. В отношениях Павел — надежный партнер, однако никакой особой романтики или итальянских страстей от него не стоит ждать. Его отношение к детям просто образцовое.

Фаддей

Имя Фаддей, от еврейского — "похвала". Если человека зовут Фаддей, то ярко выраженными чертами его характера будут трудолюбие и настойчивость. Его практически невозможно застать в праздности, потому что он всегда чем-то занят: то делает, изобретает, ремонт. Человек с таким именем интересуется не только информацией, связанной с его профессией или увлечениями. Он интересуется политикой, любит о ней поговорить, высказать свое отношение к происходящему. Общаться с ним на эту тему довольно интересно. Природные таланты дремлют в нем достаточно долго и открываются, когда Фаддею стукнет за тридцать.

Это хороший, послушный, покладистый человек, который, тем не менее, из-за пустяков может неожиданно для всех вспыхнуть. Кроме того, он большой ревнивец и однолюб, что далеко не всегда радует его избранницу. Отличается аккуратностью, выглядит всегда аккуратно, даже если сидит дома и его никто не видит.

Женщин в нем привлекает оригинальность суждений, аккуратность в быту и умение следить за собой, что свойственно далеко не всем мужчинам.

Женские именины

Марфа

Имя Марфа по происхождению еврейское и упоминается в Новом Завете. Это имя носила сестра Лазаря Вифанской, у которой останавливался Иисус Христос.

Марфа обычно доброжелательная, гостеприимная, коммуникабельная, красноречивая, подвижная, энергичная и добродушная девушка. В большинстве своем женщины с этим именем положительные, они способны найти свое место в любом обществе. Кроме того, Марфа всегда способна находить хорошее в плохом.

Носители этого женского имени ненавидят людей корыстных, навязчивых и слишком самоуверенных.

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