День ангела 30 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 30 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители семи имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 30 августа празднуют: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.

Мужские именины

Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "предохраняющий".

Еще в детстве Алексей сильно привязан к матери. Он чувствует себя ее защитником. Сам Алеша очень дружелюбный, предпочитает больше делом заниматься, чем болтать впустую. В определенном смысле такие люди честолюбивы. Маленький Алеша умеет нравится взрослым и иногда этим пользуется.

Бесконечные переживания по любому поводу часто приводят к развитию у Алексея творческих способностей. Большинство владельцев такого имени — очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно исполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в различных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми. Это помогает достигать Алексею больших успехов в дипломатии.

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрий означает "посвященный богине Деметре".

Маленький Дима обычно больше похож на маму, но с возрастом это становится не так заметно. Он хороший малыш и легко находит общий язык со сверстниками.

Взрослый Дмитрий — настойчивый, изобретательный и с оригинальным складом ума. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий — надежный и хороший друг. Аналитический ум и сообразительность Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни. Надежность и основательность Дмитрия делают из него хорошего мужа и любящего отца.

Илья

Значение имени Илья в переводе с древнееврейского языка означает "Яхве — мой бог" или "Мой бог Господь".

Маленький Илья с детства очень ответственный, особенно в материальном плане. У него хорошо развито чувство собственности, к примеру, Илья очень ценит игрушки и внимательно за ними следит, чтобы их никто не трогал. Мальчик откровенный и прямолинейный, не любит скрывать свои чувства, что иногда бывает похоже на дерзость или агрессию.

В целом Илья доброжелательный, это помогает ему легко заводить знакомства и находить общий язык с разными людьми. Семья в жизни Ильи, можно сказать наиболее главная составляющая. Илья ищет человека похожего на него по отношению к жизни и по темпераменту. Любит детей и хочет обычно их много.

Мирон

Существуют несколько версия происхождения имени Мирон, одна из них утверждает, что это имя берет начало из греческого языка и переводится как "душистая смола" или более литературно "душистый". Другая версия — это персидское происхождение имени и в этом случае Мирон переводится как "повелитель" или "эмир".

Мирон волевой и трудолюбивый мужчина. Он принципиальный, эрудированный и добрый. Все знают его, как честного и бескорыстного человека. Его волевые качества позволяют ему добиваться успеха там, где у многих опускаются руки. В работе особенно проявляется трудолюбие и эрудированность Мирона. Из Мирона получится отличный хирург или педагог.

Семейные отношения для Мирона очень важны. Он может по-настоящему расслабиться рядом только с близкими. Это делает из него домоседа. Мирон дома очень спокойный и всегда настроен на компромисс.

Павел

Имя Павел пришло к нам из латинского языка и в переводе означает "малый" или "небольшой".

Павел уделяет искреннее внимание к окружающим его людям, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать характерны для Павла. Он трудолюбив и настойчив. На работе с коллегами сдержан, но иногда рабочие отношения вырастают в крепкую дружбу. В отношениях Павел — надежный партнер, однако никакой особой романтики или итальянских страстей от него не стоит ждать. Его отношение к детям просто образцовое.

Филипп

Имя Филипп — это имя греческого происхождения. Считается, что наиболее точное значение имени Филипп — "любящий лошадей".

Филипп сдержанный человек, он умеет себя показать с лучшей стороны и занимает высокое положение в обществе. Ради места под солнцем Филипп готов хитрить и обманывать, но обычно он пытается делать это тайно. Его общительный характер привлекает много людей, так что у Филиппа много товарищей.

Умеет произвести впечатление на людей, он может быть отличным журналистом, барменом, актером или менеджером по продажам. Для удачной семейной жизни Филиппу нужна спокойная и терпеливая жена. С учетом того, что характер у него вспыльчивый, именно на нее ляжет задача тушить вспышки его негодования. Детей своих Филипп любит, хоть и не уделяет им достаточно внимания.

Женские именины

Ульяна

Считается, что имя Ульяна имеет общую этимологию с именами Юлия, Юлиана и происходит из древнеримского языка, впрочем значение немного отличается и в переводе означает "принадлежность Юлию".

Главными характеристиками Ульяны можно назвать ее честность и порядочность. Она с возрастом учится на портить отношения с окружающими. Если в детстве она обязательно скажет негодяю о его низости, то с возрастом молча сделает выводы. Ульяна пытается никого не обидеть и прийти к взаимовыгодному решению в любой ситуации.

На работе Ульяну характеризует ее трудолюбие и профессионализм. За это ее ценят и коллеги, и начальство. Вряд ли вы сможете заставить Ульяну работать не по зову сердца, поэтому она обычно работу любит. Ульяны часто становятся педагогами и врачами. Успешны Ульяны и на руководящих должностях.

По-настоящему Ульяна открывается как личность в кругу семьи. Ульяна замечательная мама и жена. Любит принимать гостей и обустраивать дом. Обожает проводить время с семьей. Находит приятный баланс между любимой работой и семейными делами.

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