День ангела 30 июля: кого сегодня поздравлять с именинами

День ангела 30 июля: кого сегодня поздравлять с именинами

Сегодня именины празднуют Вероника, Леонид, Маргарита, Марина, Людмила, Петр.

День ангела — это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) сегодня, 30 июля, празднуют: Вероника, Леонид, Маргарита, Марина, Людмила, Петр.

Мужские именины

Леонид

Имя Леонид — это двукоренное имя древнегреческого происхождения и означает оно "потомок льва" или "подобный льву".

Леонид растет веселым и подвижным мальчиком. Он добрый и общительный ребенок, а его коммуникабельность сочетается с дипломатичностью даже в детском возрасте. Мальчик легко избегает конфликтов и помогает в неприятных ситуациях окружающим.

Взрослый Леонид так же может найти общий язык с кем угодно, а его умение разбираться в людях нередко выручает его и помогает в жизни. В работе Леонид имеет лидерские качества, что позволяет с легкостью занимать руководящие должности.

Семейные отношения Леонид строит с серьезным подходом. Он очень требователен к бытовым привычкам партнерши, так что будущая жена пройдет серьезный отбор. Детей своих Леонид любит, если его не остановить, то может их избаловать.

Вспомним сегодня украинского летчика-испытателя 1-го класса, космонавта, генерал-майора авиации, первого и единственного астронавта независимой Украины Леонида Каденюка (1951-2018).

Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень".

Маленького Петю можно охарактеризовать как подвижного, даже немного взрывного ребенка. Его можно назвать непредсказуемым, что делает его воспитание сложной задачей. Мальчик любит фантазировать.

Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальную любовь и идеальную дружбу. Петр никогда не смирится с тем, что его мечты могут остаться мечтами.

Он обладает прекрасным аналитическим умом и его умение все систематизировать пользуется большим уважением на работе.

Семья в жизни Петра занимает очень важное место. Петя серьезно подходит к выбору спутницы жизни и готов долго ее искать. Сохраняет теплые отношения с родителями и любит большие семейные праздники.

Женские именины

Вероника

Историки утверждают, что имя Вероника происходит от имени Ференика, имени жены правителя Египта из династии Птолемеев. В переводе означает "та, что приносит победу".

Маленькая девочка Вероника — это радость для родителей и сверстников. С ней легко в общении. Она яркая и позитивная, заряжает своим позитивом окружающих. Очень любит быть центром внимания и всячески к этому стремится.

Она не любит заниматься тем, что не связано с весельем. Работа Вероники скорее связана с ее любимым делом — быть центром внимания. Она может быть журналисткой или ведущей, хорошо подходят должности, где нужно много общаться и производить впечатление.

Семья и дом для Вероники длительное время остаются неинтересными. Ей может быть сложно искать компромиссы с будущим мужем и подстраиваться под него.

Людмила

Лингвисты утверждают, что имя Людмила — это имя славянского происхождения. Считается, что значение этого имени — "Милая людям".

В детстве девочки с именем Людмила обычно любительницы поговорить и в принципе достаточно активны. Они собраны и умеют сосредоточится, что редко свойственно детям.

Людмила обладает обаянием и легко располагает к себе людей. Она наделена большой внутренней энергией, для нее важны внешние атрибуты успеха. Она делает много поступков для общественного признания, а не от чистого сердца.

Работать Людмила умеет замечательно. Для нее работа — это тот инструмент, с помощью которого она добивается успеха. Людмила умеет слушать сотрудников и обладает превосходными навыками для ведения бизнеса. Она прирожденный предприниматель. С появлением детей у Люды часто меняются приоритеты, но это не надолго. Обычно Людмила отходит от дела на пару лет, а потом снова погружается в привычную для себя среду.

В семейных отношениях у Людмилы нередко возникают проблемы. Она по своей натуре лидер и хочет занимать лидирующие позиции в семье. При этом нередко упрекает мужа в отсутствии инициативы, сама же эту инициативу подавляя.

Маргарита

Имя происходит от греческого и в переводе означает "жемчужина".

Маргарита растет энергичной девочкой. Она с детства обладает лидерским характером, впрочем может быть слишком прямолинейной — сказать все, что думает, чем иногда ставит в неловкое положение отца с матерью. Нередко она говорит довольно обидные, хотя и не лишенные правды вещи. С возрастом она начинает быть немного более сдержанной, хотя дается ей это с трудом.

В работе Маргарита склонна к "мужским" специальностям. Она хороший инженер и прекрасный руководитель. Занимая руководящие должности, Маргарита склонна к авторитарному стилю управления. У нее гарантированно будет на работе строгий порядок.

Семейные отношения Маргариты строятся трудно. Ее прямота часто оскорбляет мужчин и даже отталкивает их. Она с трудом идет на компромиссы. При этом Маргарита замечательная хозяйка и очень любит детей.

Наиболее известной женщиной с этим именем остается Маргарет Тэтчер (1928-2013) — 71-й премьер-министр Великобритании (Консервативная партия Великобритании) в 1979-1990 годах, лидер Консервативной партии в 1975-1990 годах, баронесса с 1992 года. Первая женщина на этом посту, а также первая женщина, ставшая премьер-министром европейского государства. Премьерство Тэтчер стало самым продолжительным в XX веке. Известная как "железная леди". Воплотила в жизнь ряд консервативных мер, ставших частью политики так называемого "тэтчеризма".

Getty Images

Марина

Считается что имя Марина происходит от латинского "marīnus" и в переводе означает "морская".

Марина в детстве растет активной и радостной девочкой, с маленького возраста становится самостоятельной.

Во взрослом возрасте она так же активна, самостоятельна, и к этим характеристикам добавляется целеустремленность. Если ее уверенность не переросла в нарциссизм, то все хорошо, в противном случае она становится слишком самовлюбленной.

Ее целеустремленность и умение нравиться составляют прекрасное сочетание для построения карьеры. Она хорошо работает как в команде, так и в должности руководителя. Умеет налаживать отношения, чем с успехом пользуется в рабочих целях.

Семье Марина уделяет много времени. Она обычно главная в семье, но пытается это сильно не показывать. Любит мужа и обожает детей.

Читайте также: Август 2021: сколько праздников и выходных стоит ждать украинцам

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку