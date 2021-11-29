День ангела 30 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

День ангела 30 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 30 ноября отмечают: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил.

Мужские именины

Геннадий

Имя Геннадий – это имя греческого происхождения. Переводится оно как "благородное" или "благородное происхождение". Еще есть значение имени Геннадий – "рожденный Гермесом" или "рожденный Зевсом".

Геннадий аккуратен и наделен особой чистоплотностью, хорошими волевыми качествами и сильной нервной системой. Он серьезный, спокойный и нацеленный на результат мужчина, любящий поговорить и перед принятием важного решения хорошо подумать. Иногда страдает самолюбием и болезненно реагирует на замечания, даже если они обоснованы. Он не стремится к карьерным вершинам, любит спокойную и неспешную работу с гарантированным результатом.

Григорий

Имя Григорий происходит от древнегреческого слова, что означает "неспящий". Григорий обладает повышенной душевной чувствительностью, он легко уязвим. Пытается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятен в общении и может освоить любую профессию.

Захар

Лингвисты утверждают, что имя Захар происходит от библейского имени Захария и в переводе значение этого имени — "Яхве упомянул". Захара характеризуют такие особенности как спокойствие, добродушие и скромность. Захар – это отзывчивый человек. Он всегда придет на помощь друзьям, если может помочь им. Нередко люди пользуются его добротой, но он, даже узнав об этом, не перестает делать добро.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярно у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "тот, кто как Бог". Михаил с малолетнего возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет отличную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не склонен к злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил – ответственный и упорный работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Дети для Михаила являются очень важной составляющей семейной жизни.

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Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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