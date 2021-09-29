День ангела 30 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители 11 имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 30 сентября празднуют: Вера, Дмитрий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон, Надежда, Павел, Роман, София.

Мужские именины

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрий означает "посвященный богине Деметре". Дмитрий — настойчивый, изобретательный и с оригинальным складом ума человек. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий — надежный и хороший друг. Аналитический ум и сообразительность Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни. Надежность и основательность Дмитрия делают из него хорошего мужа и любящего отца.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец.

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Илья

Значение имени Илья в переводе с древнееврейского языка означает "Яхве — мой бог" или "Мой бог Господь". В целом Илья доброжелательный, это помогает ему легко заводить знакомства и находить общий язык с разными людьми. Семья в жизни Ильи, можно сказать наиболее главная составляющая. Илья ищет человека похожего на него по отношению к жизни и по темпераменту. Любит детей и хочет обычно их много.

Мирон

Существуют несколько версий происхождения имени Мирон, одна из них утверждает, что это имя берет корни из греческого языка и переводится как "душистая смола" или более литературно "душистый". Другая версия — это персидское происхождение имени и в этом случае Мирон переводится как "повелитель" или "эмир". Мирон волевой и трудолюбивый человек. Он принципиальный, эрудированный и добрый. Все знают его, как честного и бескорыстного человека. Его волевые качества позволяют ему добиваться успеха там, где у многих опускаются руки. В работе особенно проявляется трудолюбие и эрудированность Мирона.

Павел

Имя Павел пришло к нам из латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание к окружающим, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать характерны для Павла. Он трудолюбив и настойчив.

Роман

Роман от латинского слова означает "римский", "римлянин". Роман не терпит в жизни единообразия. Он внезапно может прервать учебу в институте и пойти работать. Чем увлекшись, он загорается и пытается увлечь своей затеей других. Первое время семейная жизнь серьезно будет затруднено его тягой к разнообразию отношений, невозможностью сосредоточиться на одном деле и довести его до конца. С появлением в семье детей остепеняется и становится хорошим отцом.

Женские именины

Вера

Имя Вера по происхождению греческое, оно означает "вера", а звучит на древнегреческой как Пистис (Πίστις). Это одно из тех немногих имен, переводятся и трактуются так же, как и звучат. Главными характеристиками Веры можно назвать благоразумие и взвешенность. Ей также присуща определенная флегматичность. Вера не любит поспешности в жизнь. Она имеет достаточно невозмутимый характер, что нередко выручает ее в жизни. У Веры хорошо развита интуиция и она к ней прислушивается. Иногда Вера становится мнительным, но это довольно быстро проходит.

Ирина

Лингвисты считают, что имя Ирина происходит от имени древнегреческой богини Эйрены и в переводе означает "мир" или "спокойствие". Ирина — активная, дружелюбная, целеустремленная. Ее активная жизненная позиция иногда настолько поразительна на фоне других людей, бросается в глаза. Целеустремленность помогает ей в продвижении по службе. Она ответственна и легко уживается в коллективе. Ира любит похвалу, это может проявляться в так называемом "синдрома отличницы". Семья у Ирины занимает хоть и важное, но часто не первое место. Она не любит подчиняться и ищет партнера или равного или уже с очень выраженными лидерскими качествами.

Любовь

Любовь — необычное имя, во время переноса с греческого языка оно было перенесено не фонетически, а по содержанию. В греческом языке имя Любовь (Ἀγάπη/Агапе) и слово любовь так же идентичны. Лингвистами называют такой перенос с одного языка к другому — калькирование. То есть значение имени Любовь — "любовь". Для носителей имени Любовь характерными чертами можно назвать достаточно выраженный эгоизм и целеустремленность. Она часто пренебрегает отношениями с окружающими при достижении цели. При этом для Любви характерные проявления меланхолии и некоторой усталости. Она не любит людей, но любит быть в центре внимания, поэтому ей нравятся шумные вечеринки.

Надежда

Имя Надежда было перенято не фонетически, а по содержанию. То есть, на греческом языке значение имени Надежда — "надежда", только пишется иначе — Ελπίς (Элпис). Для Надежды свойственны такие черты характера как энергичность, твердость и эмоциональность. Она достаточно волевой человек и это быстро становится заметно при общении с ней. Она не любит дипломатичности в общении и часто говорит то, что думает. Это к сожалению приводит к появлению множества недругов и сложностей в жизни. В то же время она приветливый человек и общаться с ней довольно легко и приятно.

София

В переводе с древнегреческого имя София значит "мудрость". На заре христианства прославилась святая София и ее дочери — Вера, Надежда и Любовь. Женщины с именем София часто находят себя в творчестве, науке, журналистике или открывают свой бизнес, причем ведут его очень успешно. Они всегда готовы прийти на помощь. Чаще всего София — лидер по натуре. Кроме этого, она трудолюбивая и последовательная, ей свойственно принимать тщательно обдуманные решения.

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