День ангела 30 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 30 января празднуют свой День Ангела.

30 января 2022 свои именины празднуют обладатели 5 имен: Антон, Виктор, Георгий, Иван, Антонина.

Мужские имена 30 января

Антон

В переводе с древнеримского означает "достойный похвалы". Существует еще одна версия, что имя происходит от греческого слова "цветок". В детстве Антон общителен и честен, но с другой стороны у него могут возникать такие черты характера как резкость и категоричность. У него обостренное чувство справедливости. Во взрослом возрасте Антон становится добрым и покладистым мужчиной, никогда не совершающим необдуманных поступков. Интересные факты об имени Антон: очень трудолюбивый, поэтому часто достигает карьерных высот.

Виктор

Имя происходит от латинского слова, которое означает победитель. В детстве Виктор доверчивый и не злопамятный мальчик. Всегда верит всему, что говорят взрослые, и очень расстраивается, когда узнает о неправде. Во взрослом возрасте Виктор любит выбирать профессию, связанную с чем-то конкретным. Например, из него получится отличный электрик или шофер. Интересные факты об имени Виктора: снисходительно относится к тому, что жена командует им.

30 января именины празднуют Антон, Виктор, Георгий, Иван / Pexels

Георгий

Древнегреческое имя, которое переводится как "земледелец". С самого детства Георгий отличается высокой самооценкой и гордыней. Часто бывает принципиальным, не умеющим слушать оппонентов. Во взрослом возрасте Георгий умеет уважать других людей, но часто начинает конфликты. Также отличается целеустремленностью, смелостью. Интересные факты об имени Георгий: умеет правильно показать себя, никогда не совершает необдуманных поступков.

Иван

Происходит от древнеиудейского имени, означающего "милость Божия". В детстве Иван очень сильно зависит от оценки других людей, плохо переносит критику. Особенно сильно всегда привязывается именно к матери. Во взрослом возрасте Иван становится добропорядочным и спокойным мужчиной. Часто очень медленный и взвешенный. Интересные факты об имени Иван: очень любит работать руками, серьезно относится к своей работе.

Женские имена 30 января

30 января день ангела празднует Антонина / Pexels

Антонина

Существует версия, что имя переводится с греческого как "цветок". Это женская форма имени Антона. В детстве Антонина чуткая и щепетильная девочка. Она умеет выслушать и поддержать в трудную минуту. При этом имеет склонность к чужому влиянию. Во взрослом возрасте Антонина произрастает в хорошую женщину, но ее доброта идет не от сердца, а от того, что она хочет, чтобы люди относились так к ней, как она относится к ним. Интересны факты об имени Антонина: имеет разносторонние интересы, стремится командовать.

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