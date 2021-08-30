День ангела 31 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 31 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители десяти мен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 31 августа празднуют: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Ульяна.

Мужские именины

Георгий

Георгий — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "земледелец".

В детстве Георгий держится несколько в стороне от своих сверстников. Умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному делу.

В целом он дружелюбен к людям. С женщинами Георгий нерешителен, но семейная жизнь складывается обычно счастливо. Единственное, что он не способен перенести — это обман. Георгий любит веселые компании и вечеринки.

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова и означает "не спящий".

Мальчик Григорий старается быть хорошим ребенком. Но непоседливый характер постоянно мешает ему быть спокойным. Отправившись гулять, Григорий обязательно вернется со сбитыми коленками и грязной одеждой.

С возрастом Григорий не теряет повышенной душевной чувствительности, легко уязвим. Старается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятный в общении и может освоить любую профессию. Может стать водителем, инженером, фотографом.

В жены Григорий выберет обыкновенную женщину. Не будем ставить целью обязательно найти жену, имеющую престижную специальность, происходящую из обеспеченной семьи и обладающую эффектной внешностью. Для него важно, чтобы жена была хорошей хозяйкой, имела спокойный и ровный характер. Григорий любит домашний уют.

Денис

Имя Денис — это одна из форм имени Дионисий, с древнегреческого переводится как "посвященный Дионису".

Денис — веселый и общительный человек. Он склонен к аналитической работе, вовсе не исключает прекрасное воображение. Он может легко работать как в театре, так и банковским аналитиком. Он может быть ярким и экспрессивным, но только в привычной компании. В компании с ним вам редко будет скучно, он умеет приятно проводить время.

Денис пользуется популярностью у женщин, хотя его и нельзя назвать мачо. Он прямолинеен, впрочем, когда влюбляется по-настоящему, то становится аккуратным и его подход может поменяться. За своей женой может ухаживать долго. После официального заключения брака может стать вспыльчивым, так что второй половинке нужно быть осторожной.

Евгений

Имя Евгений в переводе с древнегреческого означает "благородный" или "знатный". Маленький Женя — очень умный мальчик, что заметно с раннего детства. Его сообразительность и находчивость постоянно удивляют взрослых.

Одной из приятных характеристик Евгения является трудолюбие. Это особенно любят его работодатели. А вот к собственному делу у него нет таланта. Его целеустремленность обычно не выдерживает испытаний временем. Идеальные для него сферы точных наук и работа в области электроники.

Евгений очень аккуратный в отношениях с женщинами. Ему очень важна чуткость партнерши. Евгений очень любит детей и обожает с ними возиться. Это касается не только родных детей, но и тех, кто пришел в гости — они также не останутся без внимания.

Емельян

Имя Емельян в переводе с древнегреческого означает "льстивый", "приятный в слове".

Емельян — постоянный и принципиальный. Он очень упрямый, порой это приносит ему вред. Емельян не любит спешки, суеты, заранее планирует все свои дела. Он предпочитает иметь нескольких знакомых, одного-двух лучших друзей, и изредка когда состав "приближенных" меняется.

Свои секреты Емельян не станет рассказывать никому, порой людям кажется, что он им не доверяет.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой. Обычно Иван — идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Илларион

Имя Илларион — это имя греческого происхождения и в переводе имеет значение "веселый" или "радостный".

Взрослый Илларион так же, как и в детском возрасте все застенчивый и нерешительный. Он закрытый человек, к которому сложно найти подход. Он умеет по-настоящему веселиться и отдыхать, но расслабиться может только в кругу близких.

Работа — это одна из самых важных составляющих в жизни Иллариона. Он очень трудолюбивый и реализует большинство своих талантов именно на работе. Наибольшего успеха он достигает как инженер, программист, врач, историк.

Семейные отношения долго остаются неинтересными Иллариону. Однако со временем он найдет ту, ради которой сможет сделать первый шаг. Жене Иллариона повезет, ведь он заботливый и любящий человек, который очень ценит и любит свою семью.

Макар

Макар — это имя греческого происхождения в переводе с греческого означает "блаженный", "счастливый".

Макар — сдержанный, уравновешенный и скромный. Эти качества позволяют ему с легкостью расположить к себе окружающих, а вот пользуется он этим редко. Макар не бросает слов на ветер, а если пообещал, что, то сделает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Макар любит работать и получает истинное удовольствие от работы. Больше склонен к работе руками или связанной с техникой.

Если говорить о семье, то Макар — прекрасный семьянин и отец. Он, правда, может избаловать детей, так что на мать ложится большая ответственность за воспитание. Макар — совершенно не конфликтный и умеет находить компромиссы. Если в общении с другими людьми он может быть слишком серьезный, то дома — более жизнерадостный и веселый.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "кто как Бог".

Михаил с малого возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет замечательную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен злопамятность, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил — ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Прекрасные данные у него в сфере финансовых услуг и других сферах, связанных с аналитикой.

Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Он так долго может любить любимую, что недостатки увидит спустя много-много лет. Дети для Михаила являются очень важной составляющей семейной жизни. Обожает радовать своих детей подарками и с удовольствием уделяет им внимание.

Женские именины

Ульяна

Считается, что имя Ульяна имеет общую этимологию с именами Юлия, Юлиана и происходит из древнеримского языка, впрочем значение немного отличается и в переводе означает "принадлежность Юлию".

Главными характеристиками Ульяны можно назвать ее честность и порядочность. Она с возрастом учится на портить отношения с окружающими. Если в детстве она обязательно скажет негодяю о его низости, то с возрастом молча сделает выводы. Ульяна пытается никого не обидеть и прийти к взаимовыгодному решению в любой ситуации.

На работе Ульяну характеризует ее трудолюбие и профессионализм. За это ее ценят и коллеги, и начальство. Вряд ли вы сможете заставить Ульяну работать не по зову сердца, поэтому она обычно работу любит. Ульяны часто становятся педагогами и врачами. Успешны Ульяны и на руководящих должностях.

По-настоящему Ульяна открывается как личность в кругу семьи. Ульяна — замечательная мама и жена. Любит принимать гостей и обустраивать дом. Обожает проводить время с семьей. Находит приятный баланс между любимой работой и семейными делами.

Читайте также: День ангела 30 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку