День ангела 31 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители 15 имен.

День ангела – это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.

День ангела (именины) 31 декабря празднуют: Вера, Виктор, Владимир, Георгий, Елизавета, Иван, Илья, Марк, Николай, Михаил, Семен, Сергей, София, Фаддей, Федор.

Мужские именины

Виктор

Лингвисты утверждают, что имя Виктор имеет происхождение римских родовых имен Victor, Victorinus и Victorianus. Они же в свою очередь произошли от латинского слова victor, что в переводе означает "победитель". Виктор – импульсивный человек. Он может быть чрезмерно самовлюбленным, что влияет на его отношения с окружением. В то же время, у Виктора широкий кругозор, и мужчина с этим именем во время общения часто производит приятное первое впечатление. Этим он часто и пользуется. Виктор может удачно работать в разных профессиях.

Владимир

Значение имени Владимира образуется из двух корней слов старогерманского языка. Значение имени Владимир – "большая сила" или "великая власть". На работе Владимир – трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любящий спешки. По-настоящему в близкий круг людей Володе попасть очень трудно. В семье Владимир – оплот покоя. Не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью.

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Георгий

Георгий — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "земледелец". Георгий умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному делу. В общем, он дружелюбный к людям. С женщинами Георгий нерешителен, но семейная жизнь складывается обычно счастливо.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как спокойствие и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне негативно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Илья

Значение имени Илья в переводе с древнееврейского языка означает "Яхве – мой бог" или "Мой бог Господь". В целом, Илья дружелюбен, это помогает ему легко заводить знакомства и находить общий язык с разными людьми. Семья в жизни Ильи, можно сказать самая главная составляющая. Илья ищет человека похожего на него в отношении к жизни и по темпераменту. Любит детей и обычно хочет их много.

Марк

Есть несколько теорий происхождения имени Марк. Если полагать, что оно происходит от латинского слова Marcus, то в переводе означает "молоток". Молоток символизирует силу и стойкость. К тому же молот в Риме один из видов оружия, используемых в гладиаторских боях. Вторая теория – это происхождение имени Марк от имени римского бога войны Марса. Значение имени Марк в этом случае не имеет точного простого перевода, а представляет собой перенесение эпитетов Марса на Марка. Это сила, мужество и воинственность в одном лице. Марку свойственны такие черты характера как эгоизм и самолюбие. В то же время, его мужество, сильная воля и прагматизм находят полезные жизненные применения.

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Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярно у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "тот, кто как Бог". Михаил с малого возраста – дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет отличную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не склонен к злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил – ответственный и упорный работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Дети для Михаила являются очень важной составляющей семейной жизни.

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Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Семен

Лингвисты утверждают, что имя Семен происходит от древнего иудейского имени Симеон и в переводе имеет значение "слушающий", "услышанный Богом". Семен наделен энергичностью, настойчивостью и самолюбием. Энергичность ему свойственна в начале любого задуманного мероприятия, а упорство позволяет его довести до конца. В то же время он очень обидчив.

Сергей

Как утверждают историки, Сергей – это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени трудна, поскольку сам род Сергеев относит себя вплоть до этрусков, а то и троянцев. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей – "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно обидчивы. Их можно задеть даже малейшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не поругаться и трудно ужиться.

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Фаддей

Имя Фаддей, от еврейского — "похвала". Если человека зовут Фаддей, то ярко выраженными чертами его характера будут трудолюбие и настойчивость. Его практически невозможно застать в безделье, потому что он всегда чем-то занят: что-то делает, изобретает, ремонтирует. Мужчина с таким именем интересуется не только информацией, связанной с его профессией или увлечениями. Он интересуется политикой, любит о ней поговорить, выразить свое отношение к событиям.

Федор

Федор – происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор – серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технической отрасли, хотя может добиться успеха и в творческих направлениях, например, в писательстве или журналистике. Федор очень заботлив к своей семье. Обычно он отличный хозяин, умеющий делать в доме почти все.

Женские именины

Вера

Имя Вера по происхождению греческое, оно означает "вера", а звучит на древнегреческом как Пистис (Πίστις). Это одно из немногих имен, которые переводятся и трактуются так же, как звучат. Главными характеристиками Веры можно назвать благоразумие и взвешенность. Ей также свойственна определенная флегматичность. Вера не любит поспешности к жизни. Она носит довольно невозмутимый характер, что нередко выручает ее в жизни. У Веры хорошо развита интуиция, и она к ней прислушивается. Иногда Вера становится мнительной, но это довольно быстро проходит.

Елизавета

Считается, что имя Елизавета имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Бог мой – клятва", "чтит Бога". У Елизаветы сложный характер. Она добра и капризна, весела и напряжена. У нее отличное чувство юмора, которое ее выручает по жизни. Она простодушна и имеет особую чувствительность, что делает ее достаточно уязвимой. Елизавета общительна и находит себя в профессиях, связанных с общением. У нее прекрасная интуиция, поэтому выбирает самые оптимальные решения, которые сама не сможет объяснить.

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