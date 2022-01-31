День ангела 31 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 31 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 31 января празднуют свой День Ангела.

31 января 2022 свои именины празднуют обладатели 15 имен: Владимир, Афанасий, Александр, Дмитрий, Вольдемар, Илларион, Евгений, Кирилл, Михаил, Николай, Максим, Сергей, Емельян, Оксана, Мария.

Мужские имена 31 января

Владимир

Со старогерманского языка имя переводится как "большая власть". В детстве Владимир – активный и добрый мальчик. Имеет способность к обучению. Во взрослом возрасте становится лидером с любознательным характером. Многое работает ради успеха. Интересные факты об имени Владимир: в отношениях спокоен и не любит сильных эмоций.

Афанасий

Имя происходит из Древней Греции и означает "бессмертный". С детства Афанасий спокоен и уравновешен мальчик. Имеет богатое воображение. Во взрослом возрасте становится хорошим и мягким. Часто проблемы с уверенностью в себе. Интересные факты об имени Афанасий: альтруист, искренне желающий помочь окружающим.

Александр

Древнегреческое имя, которое переводится как "обороняющий". В детстве Александр несколько мечтательный. Слишком сильно погружен в свой собственный мир. Во взрослом возрасте становится напористым и активным. Интересные факты об имени Александр: любящий муж, очень привязан к своим детям.

Дмитрий

Имя пришло из Древней Греции и означает "посвящённый богине Деметре". В детстве Дмитрий подвижен, активен и несколько непослушен. С него энергия бьет ключом. Во взрослом возрасте становится спокойным и уравновешенным. Интересные факты об имени Дмитрий: преданный и хороший друг.

31 января день ангела празднуют Владимир, Афанасий, Александр, Дмитрий, Вольдемарольдемар / pixabay.com

Вольдемар

Древнегерманское имя, которое можно перевести как "знаменитый властитель". В детстве Вольдемар – положительный и дружелюбный мальчик. Он решителен и хорошо учится. Во взрослом возрасте становится мужественным и смелым. Интересные факты об имени Вольдемар: не воспринимает чужое мнение.

Илларион

С древнегреческого языка означает "веселый". В детстве Илларион имеет хорошее чувство юмора. Коммуникабельный и искренний мальчик. Во взрослом возрасте умеет выслушать и дать хороший совет. Интересные факты об имени Илларион: становится добрым и внимательным отцом.

Евгений

Происходит от древнегреческого имени, означающего "благородный". С детства Евгений Флегматик. Он растет спокойным мальчиком, который может играть в одиночку хоть целый день. Во взрослом возрасте становится уравновешенным и стойким. Интересные факты об имени Евгений: склонен к чужому влиянию.

Кирилл

Пришло из Древней Греции и переводится как "господин". В детстве Кирилл послушный мальчик. Он легко находит общий язык с другими. Во взрослом возрасте становится очень сильным мужчиной в эмоциональном плане. Интересные факты об имени Кирилл: жизнерадостный, хорошее чувство юмора и железную волю.

31 января именины празднуют Илларион, Евгений, Кирилл, Михаил, Николай / pixabay.com

Михаил

Это древнееврейское имя, которое означает "похож на Бога". С детства Михаил дружелюбный и добрый мальчик. Он быстро идет на контакт, очень коммуникабельный. Во взрослом возрасте легко обращает на себя внимание людей. Интересные факты об имени Михаил: к женщинам относится с особым уважением.

Николай

С древнегреческого языка переводится как "победитель народов". В детстве Николай общителен и спокоен мальчик. Хорошо учится, идет на контакт. Во взрослом возрасте на первый план ставит работу. Интересные факты об имени Николай: склонен к систематизации и планированию.

Максим

Имеет римские корни и означает "большой". В детстве Максим чуткий и добрый мальчик. Растет активным и подвижным. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе мужчиной. Интересные факты об имени Максим: в работе особых высот не добивается, но работает хорошо.

31 января день ангела празднуют Максим, Сергей, Емельян / pixabay.com

Сергей

Это римское родовое имя, означающее "знатный". В детстве Сергей уязвим и откровенен. Не терпит лжи и несправедливости. Во взрослом возрасте становится оскорбительным, его легко задеть словом. Интересные факты об имени Сергей: добросовестный работник.

Емельян

С древнегреческого можно перевести как "льстивый". В детстве Емельян достаточно упрям, что часто приносит вред. Во взрослом возрасте становится спокойным и неспешным. Любит планировать. Интересные факты об имени Емельян: святым заместителем имени считается епископ Эмилиан Кизичевский.

Женские имена 31 января

Оксана

Происходит от греческого "Ксения" и означает "гостеприимная". В детстве Оксана спокойная и самостоятельная девочка. Любит мечтать и фантазировать. Во взрослом возрасте становится мягкой, но достаточно упорной. Интересные факты об имени Оксана: требовательная жена, лидер в семье.

31 января именины празднуют Оксана и Мария / pixabay.com

Мария

Имя древнееврейского происхождения, которое переводится как упрямая. В детстве Мария спокойная, нежная и добрая девочка. Любит воспитывать меньших детей. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым и сочувственным. Интересные факты об имени Мария: всю себя отдает своим детям.

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