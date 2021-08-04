День ангела 4 августа: кого сегодня поздравлять с именинами

День ангела 4 августа: кого сегодня поздравлять с именинами

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) сегодня, 4 августа, празднуют: Алексей, Михаил и Мария.

Мужские именины

Алексей

Если перевести имя Алексей с греческого, то оно будет означать "сохраняющий".

Еще в детстве Алексей сильно привязан к матери. Он чувствует себя ее защитником. Сам по себе Алеша очень дружелюбный, предпочитает больше делом заниматься, чем болтать впустую. В определенном смысле такие люди честолюбивы. Маленький Алеша умеет нравиться взрослым и иногда этим пользуется.

Бесконечные переживания по любому поводу часто приводят к развитию у Алексея творческих способностей. Большинство владельцев такого имени очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно исполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в различных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми. Это помогает достигать Алексею больших успехов в дипломатии.

Михаил

На ближнем востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "кто как Бог".

Маленький Миша с малого возраста доброжелательный и общительный парень. Он любит компании и если компания подобралась хорошая, то это заметно облегчает жизнь родителям и учителям.

Михаил обычно имеет отличную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает.

В работе Михаил ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой связанной с управлением людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Прекрасные данные у него в сфере финансовых услуг и других сферах связанных с аналитикой. При этом интуиция Михаила позволяет ему избежать многих проблем на этом пути.

Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Он так долго может любить любимую, что недостатки не увидит много-много лет. Дети для Михаила являются очень важной составляющей семейной жизни. Обожает радовать своих детей подарками и с удовольствием уделяет им внимание.

Женские именины

Мария

Имя имеет древнееврейское происхождение. Существует несколько значений имени — горькая, печальная, отвергнутая.

Мария — добрая, нежная, спокойная девочка. Она очень уязвима, тяжело переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствует твердость, достоинство, способность постоять за себя. Она ответственно относится к учебе в школе и всегда старательно исполняет домашние обязанности.

В работе Мария может долго искать себе дело по душе, еще с детства тяготеет к творчеству и нередко ее работа связана с ним. В то же время, Машу можно назвать карьеристкой, она трудолюбивая и очень честная.

Главное в жизни Марии это семья. Она создает семью довольно поздно, но это позволяет ей совершить этот поступок вполне осознанно и взвешенно. Очень любит своих детей, а так же обожает семейные вечера.

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