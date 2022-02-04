День ангела 4 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 4 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 4 февраля празднуют свой День Ангела.

4 февраля 2022 года свои именины празднуют обладатели 13 имен: Гавриил, Георгий, Иван, Ефим, Леон, Иосиф, Макар, Леонтий, Тимофей, Петр, Николай, Яков, Эммануил.

Мужские имена 4 февраля

Гавриил

Имеет древнеарамейское происхождение и означает Бог – моя сила. В детстве Гавриил способен производить впечатление замкнутого в себе мальчика. Часто имеет чувствительную нервную систему. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, получает ораторские способности, по которым хорошо справляется с работой. Интересны факты об имени Гавриил: в семейных отношениях может проявлять властность.

Георгий

Происходит от древнегреческого слова, которое переводится как "земледелец". В детстве Георгий мало общается с другими детьми, любит играть наедине. Во взрослом возрасте становится усердным и аккуратным, что проявляется на работе. Интересные факты об имени Георгий: не обижается на шутки, испытывает хорошее чувство юмора.

Иван

Имя древнеиудейского происхождения означает "Божий подарок". В детстве Иван нуждается в постоянной оценке своих действий и сделает все, чтобы она была положительной. Во взрослом возрасте становится добропорядочным и спокойным. Ко всему относится неторопливо. Интересные факты об имени Иван: становится отличным отцом, который очень любит своих детей.

Ефим

Имеет древнегреческие корни и переводится как "благочестивый". В детстве Ефим легко располагает к себе как детей, так и взрослых. Во взрослом возрасте становится очень трудолюбивым, всего добивается в жизни сам. Интересны факты об имени Ефим: имеет особую привязанность к дому.

4 февраля именины празднуют Гавриил, Георгий, Иван, Ефим / Pexels

Леон

Есть две версии происхождения имени. По одной она пришла к нам от латинского слова, которое означает "лев". За другой это греческое имя, которое также переводится как "лев". В детстве Леон эмоционален и честен. Не любит лжи и не умеет лгать сам. Во взрослом возрасте становится общительным и дружелюбным мужчиной. Интересные факты об имени Леон: может иметь несколько завышенную самооценку.

Иосиф

Древнееврейское библейское имя, означающее "пусть Бог вознаградит". В детстве Иосиф упрямый и стойкий мальчик. Во взрослом возрасте развивает в себе аналитические способности, становится высоконравственным мужчиной. Интересные факты об имени Иосиф: безразличен к оценке и мнению окружающих.

Макар

Имя греческого происхождения, которое переводится как "счастливый". В детстве Макар хорошо учится, но только в том случае, если в классе будет дружелюбная атмосфера. Во взрослом возрасте становится спокойным, любит размеренную жизнь, но может быть несколько обидчивым. Интересные факты об имени Макар: становится хорошим семьянином и отцом.

Леонтий

Впервые это имя появилось в старой Греции. Оно означает "львиный". В детстве Леонтий носит волевой характер, хотя незнакомцы могут воспринять его как тихого мальчика. Во взрослом возрасте становится настоящим организатором с хорошо развитой интуицией. Интересные факты об имени Леонтий: может быть скупым, поэтому дружить с ним трудно.

4 февраля день ангела празднуют Леон, Иосиф, Макар, Леонтий / Pexels

Тимофей

Пришло к нам с греческого языка и значит "почитать Бога". В детстве Тимофей радует родителей послушанием и хорошим поведением. Во взрослом возрасте становится несколько уязвимым. Может выслушать собеседника и искренне ему посочувствовать. Интересные факты об имени Тимофей: в работе очень скрупулезный и усидчивый.

Петр

Имя происходит от греческого слова, которое переводится как "непреклонный". В детстве Петр очень правильный мальчик, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится несколько авторитарным мужчиной, желающим, чтобы его ценили. Интересные факты об имени Петр: тщеславный и гордый, знающий себе цену.

Николай

Происходит от греческого имени, что означает "победитель народов". В детстве Николай общителен и спокоен. Редко капризничает, проявляет терпение. Во взрослом возрасте становится самодисциплинированным мужчиной. Интересные факты об имени Николай: очень важное место в его жизни занимает работа.

Иаков

Это древнееврейское имя, которое можно перевести как “следующий”. В детстве Яков очень активный мальчик. Во взрослом возрасте с ним трудно общаться из-за прагматических черт характера. Интересные факты об имени Иаков: быстро принимает решение в любых условиях.

4 февраля именины празднуют Тимофей, Петр, Николай, Иаков, Эммануил / Pexels

Эммануил

Впервые это имя появилось у древних израильтян. Переводится "с нами Бог". В детстве Эммануил отличается упорством и некоторым эгоизмом. Может быть честолюбивым. Во взрослом возрасте становится страстно желающим быть услышанным, бывает отличным собеседником, душой компании. Интересные факты об имени Эммануил: во главу угла всегда ставит красоту.

Женские имена 4 февраля

4 февраля именины празднуют только мужчины.

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