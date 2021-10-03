День ангела 4 ноября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители 14 имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 4 октября празднуют: Агния, Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Исаак, Константин, Петр.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничено. В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "предохраняющий". Большинство владельцев такого имени — очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно исполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в различных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

Андрей

Имя происходит от греческого слова "Андрос", что означает "мужественный" или "отважный". Характер Андрея — импульсивный и непредсказуемый. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту, впрочем Андрей никогда не жалеет о сделанном. Изменчивость проявляется и в личной жизни. Признание в любви одной девушке или женщине не помешает ему завтра же выдать свою горячую симпатию другой, за что женщины часто на него обижаются.

Валентин

Имя происходит от латинского слова "валео", что означает "быть здоровым". Валентин проявляет больше интереса к гуманитарным наукам. В юношеском возрасте он может увлечься философией или психологией, и вполне может стать хорошим врачом психиатром или психотерапевтом. Впрочем, он может достичь успехов и в других сферах деятельности. Свободное время посвящает чтению, может посидеть за шахматами или кроссвордом. Валентин предпочитает спокойную прогулку не слишком ли далеко от дома и не отправится в туристический поход с возможными приключениями. В женщине прежде всего ценит скромность, ровный характер.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Владимир

Значение имени Владимир образуется из двух корней явно родственных в старонемецком языке. Значение имени Владимир — "большая сила" или "большая власть". На работе Владимир — трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любит спешки. По-настоящему в близкий круг людей Володи попасть крайне сложно. В семье Владимир — оплот спокойствия. Не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью.

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Даниил

В переводе с древнееврейского имя Даниил означает "судья мой Бог" или "Бог мой судья". Даниил — спокойный и добрый мальчик. Характером больше похож на мать. Мало болеет и любит подвижные игры. Общительный, постоянно окружен друзьями. Он не выносит лжи, может даже вспылить, но тут же быстро отходит и зла долго не помнит. Рожденные зимой Данилы всегда талантливы и многое достигают в жизни.

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрия означает "посвященный богине Деметре". Дмитрий — настойчивый, изобретательный и с оригинальным складом ума человек. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий — надежный и хороший друг. Аналитический ум и сообразительность Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни. Надежность и основательность Дмитрия делают из него хорошего мужа и любящего отца.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец.

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Иосиф

Имя Иосиф имеет древнееврейское происхождение, значение этого имени — "увеличение", "прибыль", "Бог так умножит". Из Иосифа вырастают добрые, чистосердечные люди, отзывчивые на любую беду, всегда готовые прийти на помощь тем, кто нуждается. Они хорошие мужья и отцы.

Исаак

Имя Исаак происходит от древнееврейского языка и переводится как "он засмеялся". Исаак — уравновешенный и тактичный. Он всегда держит себя в руках и не выплескивает свои эмоции наружу. На окружающий мир человек смотрит очень объективно. Исаак имеет хорошую память и обладает глубоким интеллектом, поэтому мыслит глобально. Исаак имеет сильную волю, но проявляет ее только в случае крайней необходимости.

Константин

Константин — это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный". Во взрослом возрасте Константин становится более смелым и решительным, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа — это одна из важнейших сфер в его жизни. Он легко достигает успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. Константин имеет прекрасную деловую интуицию, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любовь и дружбу.

Женские именины

Агния

Самой популярной версией происхождения имени Агния можно назвать греческую версию. В этом случае значение имени Агния "невинная" или "непорочная". По другой — латинской версии — имя Агния означает "агнец" или "ягненок". Агния редко вступает в споры и на словах часто соглашается с другими. На самом деле ей совершенно неважно, что говорят люди. Она редко прибегает к посторонней помощи. Даже от самых близких она не хочет получать поддержку. Агния обычно упорная, уверенно достигает своей цели. Она часто становится архитектором, дизайнером или модельером. Эти профессии позволяют выявить ее врожденную тягу к прекрасному и желание этим прекрасным делится.

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