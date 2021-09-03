День ангела 4 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 4 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители 11 имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 4 сентября празднуют: Александр, Алексей, Ариадна, Афанасий, Василий, Иван, Иларион, Макар, Михаил, Федор, Феликс.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничено.

В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

Семейные отношения в жизни Александра занимают одно из важнейших мест. Он любящий муж и отец, обожает баловать своих домашних разными подарками и приятными сюрпризами.

Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "предохраняющий".

Еще в детстве Алексей сильно привязан к матери. Он чувствует себя ее защитником. Сам Алеша очень дружелюбный, предпочитает больше делом заниматься, чем болтать впустую. В определенном смысле такие люди честолюбивы. Маленький Алеша умеет нравится взрослым и иногда этим пользуется.

Бесконечные переживания по любому поводу часто приводят к развитию у Алексея творческих способностей. Большинство владельцев такого имени — очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно исполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в различных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми. Это помогает достигать ему больших успехов в дипломатии.

Афанасий

Имя Афанасий имеет греческое происхождение и переводится как "бессмертный".

Взрослый Афанасий — это добрый и отзывчивый человек. Он умеет по-настоящему дружить, а его близкие ценят его заботу и внимание. Еще можно заметить, что Афанасий — сторонник "золотой середины" во всем. Он умеет отдыхать, но не забывает и работать.

В работе Афанасия отличает надежность и аккуратность. Он ценит свой коллектив и довольно покладистый в отношениях с коллегами.

В семейных отношениях Афанасий — надежный и заботливый человек, замечательный папа и дедушка. Он настоящий семьянин и хозяин. Он очень любит своих родных, но особое внимание всегда уделяет жене. Даже дети для него на втором плане.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский".

Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Василия не назовешь образцовым мужем, но вот чего у него не отнять, так это заботу о материальном благополучии семьи. Он часто исчезает на работе, а его отношения с друзьями нередко становятся поводом ссор в семье. Часто Василий меняется с появлением детей и это несколько снимает напряженность в отношениях.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой. Обычно Иван — идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Иларион

Имя Иларион — это имя греческого происхождения и в переводе имеет значение "веселый" или "радостный".

Взрослый Иларион так же, как и в детском возрасте застенчивый и нерешительный. Он закрытый человек к которому сложно найти подход. Он умеет по-настоящему веселиться и отдыхать, но расслабиться может только в кругу доверенных лиц.

Работа — это одна из самых важных составляющих в жизни Илариона. Он очень трудолюбивый и реализует большинство своих талантов именно на работе. Наибольшего успеха он достигает как инженер, программист, врач, историк.

Семейные отношения долго остаются неинтересными Илариону. Однако со временем он найдет ту, ради которой сможет сделать первый шаг. Жене Илариона повезет, ведь он заботливый и любящий человек, который очень ценит и любит свою семью.

Макар

Макар — это имя греческого происхождения в переводе с греческого имеет значение "блаженный", "счастлив".

Макар — сдержанный, уравновешенный и скромный. Эти качества позволяют ему с легкостью расположить к себе окружающих, а вот пользуется он этим редко. Макар не бросает слов на ветер, а пообещав что-либо, сделает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Макар любит работать и получает истинное удовольствие от работы. Больше склонен к работе руками или связанной с техникой.

Если говорить о семье, то Макар — прекрасный семьянин и отец. Он, правда, может избаловать детей, так что на мать ложится большая ответственность за воспитание. Макар — совершенно не конфликтный и умеет находить компромиссы. Если в общении с другими людьми он может быть слишком серьезен, то дома — более жизнерадостный и веселый.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "кто как Бог".

Михаил с малого возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет замечательную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен злопамятность, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил — ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Прекрасные данные у него в сфере финансовых услуг и других сферах, связанных с аналитикой.

Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Он так долго может любить любимую, что недостатки увидит спустя много-много лет. Дети для Михаила очень важной составляющей семейной жизни. Обожает радовать своих детей подарками и с удовольствием уделяет им внимание.

Федор

Федор — происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий".

Во взрослом возрасте Федор — серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технической области, хотя может преуспеть и в творческих направлениях, например, в сочинительстве или журналистике.

Федор — очень заботливый к своей семье. Обычно он замечательный хозяин, который умеет делать в доме почти все.

Феликс

Имя Феликс происходит из латинского языка и переводится как "процветающий" или "счастливый".

Феликс — темпераментный и неустойчивый человек. Особенность холериков, к которым относится Феликс, в их слабой психической организации. Они быстро психологически устают, и на этом фоне делают порывистые и необдуманные поступки. Мужчины с именем Феликс воспалительные и ранимые одновременно.

Работа для Феликса — это скорее неприятная необходимость. Он редко любит свою работу и поэтому работает с ленью. Что бы Феликс работал в радость, работа должна быть престижной и удовлетворять его тщеславие.

Семья для Феликса — это одни из вариантов подчеркнуть свой статус. Он всячески пытается сделать из семьи витрину собственного успеха. Его не сильно интересует внутренняя атмосфера в семье.

Женские именины

Ариадна

Имя Ариадна пришло к нам из древней Греции и непосредственно связано с ее мифами. Впервые имя Ариадна встречается в известной поэме Гомера "Иллиада".

Главные качества Ариадны — доброта, позитивный настрой и коммуникабельность. Она оптимистично настроена лицо и иногда складывается впечатление, что не существует таких вещей, которые могут зусмутиты ее. Эти качества привлекают к Ариадны много людей, так что круг его общения очень широк.

Работу Ариадна выбирает такую, чтобы ей можно было гордиться. Для нее материальная сторона вопроса не столь важна, хотя и совсем исключать ее не стоит. В работе Ариадна проявляет такие качества, как педантичность и добросовестность. Ее ценят как коллеги по работе, так и начальство.

В своих семейных отношениях Ариадна стремится воплотить идеальную картинку из книг и фильмов. Стоит отметить, что она одна из немногих у кого это почти удается. При этом нельзя сказать, что Ариадна совсем уж летает в облаках. Она хорошая хозяйка, которая умеет заботиться о доме и мужчины.

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