День ангела 5 августа: кого сегодня поздравлять с именинами

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) сегодня, 5 августа, празднуют: Андрей, Анна, Виталий, Михаил, Трофим, Федор.

Мужские именины

Андрей

Имя происходит от греческого слова "Андрос", что означает "мужественный" или "отважный".

Мальчик в детстве похож на маму, хотя это сходство больше внешнее. Маленький Андрей подвижный и непоседливый. Любит активные игры, он хорошо учится, но требует постоянного внимания и контроля.

Характер Андрея импульсивный и непредсказуемый. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту, впрочем Андрей никогда не жалеет о содеянном. Изменчивость проявляется и в личной жизни. Признание в любви одной девушке или женщине не помешает ему завтра же выдать свою горячую симпатию другой, за что женщины часто на него обижаются.

Виталий

Наиболее популярная версия значение имени — римская. Имя Виталий происходит от римского прозвища Vitalis и в переводе имеет значение "жизненный" или "полный жизнью".

Маленький Виталик — это застенчивый, ласковый и немного робкий ребенок. Он послушный и хорошо воспитанный мальчик, а его умение влиться почти в любой коллектив характерно и в более взрослом возрасте. Еще для Виталика характерна особая связь с мамой, которая становится его настоящим другом.

Взрослый Виталий также как и в детстве добрый, гибкий и всегда готов помочь. Профессии Виталия обычно связаны с точными науками. Он может быть инженером или строителем. Он достигает определенного успеха в любом своем начинании, но достигнув среднего уровня останавливается.

Создание семьи меняет Виталия очень сильно. У него проявляются страсть и темперамент, которые были совсем незаметны. Он готов на многое, для завоевания своей избранницы. В совместной жизни он старательный семьянин и прекрасный хозяин дома. Хочет от своей жены определенной страстности, а если ее не получает, то может искать этого на стороне. Детей своих очень любит, особенно тепло относится к дочерям.

Михаил

На ближнем востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "кто как Бог".

Маленький Миша с малого возраста доброжелательный и общительный парень. Он любит компании и если компания подобралась хорошая, то это заметно облегчает жизнь родителям и учителям. Михаил обычно имеет отличную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает.

В работе Михаил ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой связанной с управлением людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Прекрасные данные у него в сфере финансовых услуг и других направлениях, связанных с аналитикой. При этом интуиция Михаила позволяет ему избежать многих проблем на этом пути.

Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Он так долго может любить любимую, что недостатки увидит спустя много-много лет. Дети для Михаила являются очень важной составляющей семейной жизни. Обожает радовать своих детей подарками и с удовольствием уделяет им внимание.

Трофим

Это имя пришло к нам из Византии. В переводе с греческого оно означает "кормилец", "питомец".

Древние греки больше всего ценили способность быть добытчиком, обеспечивать хлебом свою семью. Мальчик, из воспитанника вырастал в кормильца, воплощал в себе идеальный образ мужчины, главы семейства, опору дома. Он представлял собой идеал настоящего мужчины, каждая девушка мечтала выйти замуж именно за такого человека. Эти качества присущи владельцам имени Трофим. Они отличаются мужеством, надежностью и целеустремленностью.

Вспомним сегодня украинского писателя с этим именем — Трофима Зеньковского (1861-1891). Фольклорист и публицист. Родился в Бердянске, в юношестве поступил в гимназию, что дало ему право нести военную службу. Чуть позже закончил юнкерскую школу, в 1883-м получил офицерское звание и назначение в 126 пехотный Рыльский полк. В течение службы написал несколько интересных юмористических рассказов из военной жизни ( "Сидор Макарович Притыка" — 1888, "Моншер-казак" -1890), автобиографического ( "Сон", 1899), аллегорического повествования ( "Кудой идти?", 1889). Погиб в молодом возрасте, в 29 лет, из-за осложнений со здоровьем после воспаления легких.

uk.wikipedia

Федор

Федор — происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий".

Маленький Федор — это тихий, воспитанный и серьезный ребенок. Он редко бездельничает, а его дружелюбие позволяет ему легко находить компанию.

Во взрослом возрасте Федор обычно так и остается серьезным человеком. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технический отрасли, хотя может преуспеть и в творческих направлениях, например, в сочинительстве или журналистике.

Федор очень заботлив к своей семье. Обычно он отличный хозяин, который умеет делать в доме почти все.

Женские именины

Анна

Имя Анна пришло к нам из Греции, а туда из еще более древней иудеи. На иврите имя Анна означает "добрая воля" или "благосклонность".

Анна растет милым, ласковым и добрым ребенком. Она имеет много друзей и легко заводит новые знакомства. К сожалению ее добротой часто пользуются в корыстных целях. Анне не свойственна застенчивость и она растет одаренным, с природной артистичностью ребенком.

Во взрослом возрасте Анна может много и упорно работать. Это помогает ей в учебе и карьере. Однако она слишком добра, что в современном мире может мешать успешно двигаться по карьерной лестнице.

Мужчину Аня часто выбирает, что бы было о ком заботиться. Редко когда муж Ани, самостоятельный успешный человек. Для создания семьи она ищет спокойного, послушного, немного похожего на ребенка мужа и в семейной жизни Аня обычно играет роль "мамы".

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