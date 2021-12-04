День ангела 5 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.

День ангела (именины) 5 декабря празднуют: Алексей, Борис, Василий, Владимир, Герасим, Дмитрий, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Фаддей, Федор, Яков.

Мужские именины

Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "оберегающий". Большинство владельцев такого имени – очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно выполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в разных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

Борис

К сожалению, точная этимология имени Бориса неизвестна. Если считать, что это краткая форма имени Борислав, то оно имеет значение "добивший славу в борьбе" или "славный борец". Борис – смелый, упорный и активный мужчина. На работе обязательно будут востребованы сильные черты его характера. Он имеет отличную интуицию и умеет работать в команде. О семье Борис долго даже не задумывается. Если Борис рано женился, то жене придется терпеть все его приключения.

Читайте также: С Днем ангела Бориса: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любит торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Владимир

Значение имени Владимира образуется из двух корней слов старогерманского языка. Значение имени Владимир – "большая сила" или "великая власть". На работе Владимир – трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любящий спешки. По-настоящему в близкий круг людей Володе попасть очень трудно. В семье Владимир – оплот покоя. Не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью.

Читайте также: Имя Владимир и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Герасим

В переводе с древнегреческого "Герасимос" – "уважаемый". У мужчины с этим именем очень чувствительная натура. Добрый и отзывчивый, он помогает всем, кто к нему обращается, но нередко сам становится жертвой своей доброты. Судьба не делает Герасиму подарков. Все, что у него есть, добыто упорным трудом, но он не заостряет особого внимания на том, как тяжело ему дается кусок хлеба.

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрий означает "посвящённый богине Деметре". Дмитрий – упорный, изобретательный и с оригинальным складом ума. Его упорство легко передается окружению. Дмитрий – надежный и хороший друг. Аналитический ум и смекалка Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как спокойствие и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне негативно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

Читайте также:

Илья

Значение имени Илья в переводе с древнееврейского языка означает "Яхве – мой бог" или "Мой бог Господь". В общем, Илья дружелюбен, это помогает ему легко заводить знакомства и находить общий язык с разными людьми. Семья в жизни Ильи, можно сказать, самая главная составляющая. Илья ищет человека похожего на него в отношении к жизни и по темпераменту. Любит детей и обычно хочет их много.

Максим

Происхождение этого имени имеет римские корни, а произошло от родового имени Maximus. Историки утверждают, что имя Максим означает "большой". Максим – это уверенный мужчина, он стремится достичь значительного места в обществе и материального благополучия. Он коммуникабельный и умеет преподнести себя. В работе Максим не рвется к особым высотам, но и за маленькую зарплату работать не будет. Часто его работа связана с успехами в точных науках.

Читайте также: Имя Максим и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Марк

Есть несколько теорий происхождения имени Марк. Если полагать, что оно происходит от латинского слова Marcus, то в переводе означает "молоток". Молоток символизирует силу и стойкость. К тому же молот в Риме один из видов оружия, используемых в гладиаторских боях. Вторая теория – это происхождение имени Марк от имени римского бога войны Марса. Значение имени Марк в этом случае не имеет точного простого перевода, а представляет собой перенесение эпитетов Марса на Марка. Это сила, мужество и воинственность в одном лице. Марку свойственны такие черты характера как эгоизм и самолюбие. В то же время, его мужество, сильная воля и прагматизм находят полезные жизненные применения.

Читайте также: Имя Марк и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярно у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "тот, кто как Бог". Михаил с малолетнего возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет отличную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не склонен к злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил – ответственный и упорный работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Дети для Михаила являются очень важной составляющей семейной жизни.

Читайте также: Имя Михаил и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Павел

Имя Павел пришло к нам с латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание к окружающим, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать свойственны Павлу. Он трудолюбивый и упорный.

Петр

Петр – это имя греческого происхождения и в переводе означает "скалу" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить о том, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр – это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любви и дружбы.

Фаддей

Имя Фаддей, от еврейского — "похвала". Если человека зовут Фаддей, то ярко выраженными чертами его характера будут трудолюбие и настойчивость. Его практически невозможно застать в безделье, потому что он всегда чем-то занят: что-то делает, изобретает, ремонтирует. Мужчина с таким именем интересуется не только информацией, связанной с его профессией или увлечениями. Он интересуется политикой, любит о ней поговорить, выразить свое отношение к событиям.

Федор

Федор – происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор – серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технической отрасли, хотя может добиться успеха и в творческих направлениях, например, в писательстве или журналистике. Федор очень заботлив к своей семье. Обычно он отличный хозяин, умеющий делать в доме почти все.

Яков

Якков – это имя еврейского происхождения. В переводе с иврита имя Яков означает "следящий". У Якова выделяются такие характерные черты, как практичность и жесткий волевой характер. Он достаточно приземленный человек, который не склонен летать в облаках. Он консервативен во многих вопросах. Яков любит стабильность, в то же время он коммуникабельный и веселый человек, умеющий радоваться жизни. Яков стремится к материальному благополучию, но не будет совершать позорные поступки ради успеха.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие к дню рождения ребенка дни.

Читайте также: