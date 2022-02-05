День ангела 5 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 5 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 5 февраля празднуют свой День Ангела.

5 февраля 2022 года свои именины празднуют обладатели 6 имен: Клим, Геннадий, Теодор, Серафим, Евдокия, Екатерина.

Мужские имена 5 февраля

Клим

Сокращение от имени Климент, означающее "мягкосердечный". В детстве Клим отличается тягой к знаниям и спокойным характером. Родителям с ним не будет никаких хлопот. Во взрослом возрасте Клим не будет пытаться вести за собой других, но в любом случае он добьется своего. Интересные факты об имени Клим: это инициативный и трудолюбивый мужчина.

Также читайте Церковные праздники в феврале 2022 года: православный календарь на месяц

Геннадий

Происходит из греческого языка и переводится как "благородный", "знатный род". С детства Геннадий отличается уравновешенностью и спокоен. Также любит созерцать окружающий мир. Во взрослом возрасте Геннадий становится флегматическим мужчиной, несколько апатичным. Хотя и бездейственным его тяжело назвать. Интересные факты об имени Геннадий: одаренный незаурядным интеллектом, обладающий способностью к точным наукам.

5 февраля именины празднуют Клим, Геннадий, Серафим, Теодор / pixabay.com

Теодор

Имя древнегреческого происхождения и означает Божий дар. В детстве Теодор творческий оптимист. Иногда может быть высокомерным и нетерпеливым. Во взрослом возрасте у Теодора бывают приступы агрессии, в то же время у него очень сильный характер. Отличительная черта характера – перфекционизм. Интересные факты об имени Теодор: упрямый и энергичный мужчина, который любит совершенствоваться.

Серафим

В переводе с древнееврейского "огненный". В детстве Серафим очень трудолюбивый и самостоятельный. И именно эти качества в будущем помогут ему добиться высот. Во взрослом возрасте Серафим становится сильным духом мужчиной, знающим свои плюсы и минусы. Интересные факты об имени Серафим: выбирает активные профессии из-за своих бурных эмоций внутри.

Женские имена 5 февраля

Евдокия

Имя образовалось от древнегреческого слова, которое означает "имеет добрую славу". В детстве Евдокия дружелюбная, искренняя, умная и любознательная девочка. Может быть непоседливой и развращенной, особенно, когда на нее не обращают внимания. Во взрослом возрасте Евдокия становится несколько обидчивой женщиной, желающей всегда оставаться лидером в любой компании. Интересные факты об имени Евдокия: отличается высокими требованиями к мужчинам.

5 февраля день ангела празднуют Евдокия и Катерина / pixabay.com

Екатерина

Имя имеет греческое происхождение и означает "вечно чистое". В детстве Екатерина контактная и спокойная девочка. Хорошо учится и привлекает внимание детей и взрослых. Во взрослом возрасте Екатерина становится открытой и честной женщиной, всегда старается говорить правду. Интересные факты об имени Екатерина: активная и исполнительная в работе, ожидает, что избранник будет ее постоянно баловать.

Читайте также: