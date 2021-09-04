День ангела 5 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 5 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.

День ангела — это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют днем ​​рождения.

День ангела (именины) 5 сентября празднуют: Ефрем, Иван, Николай, Павел, Федор.

Мужские именины

Ефрем

Имя Ефрем происходит от древнееврейского имени Ефрайим, что в переводе означает "плодотворный".

Ефрем имеет мрачноватый и замкнутый характер. Однако с годами эти качества переходят в сдержанность. Обучение дается мальчику нелегко, но он не опускает руки. Отличных оценок в его дневнике не найдется, однако Ефрем разбирается в технике лучше всех. К любому делу Ефрем относится серьезно и ответственно. В целом Ефрем имеет взрывной характер, поэтому от него не стоит ждать спокойствия и уравновешенности. Ответственность, с которой Ефрем относится к работе, в определенной степени препятствует его личной жизни. Все заботы по дому приходится взять на себя его жене. Вместо этого она вряд ли получит помощь в решении своих проблем, только сочувствие.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой. Обычно Иван — идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".

Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив. Способен много работать над благоустройством своего дома. Помогает жене в кулинарии, ходит за покупками.

Павел

Имя Павел пришло к нам из латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой".

Павел уделяет искреннее внимание к окружающим его людям, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать характерны для Павла. Он трудолюбив и настойчив. На работе с коллегами сдержан, но иногда рабочие отношения вырастают в крепкую дружбу. В отношениях Павел — надежный партнер, однако никакой особой романтики или итальянских страстей от него не стоит ждать. Его отношение к детям просто образцовое.

Федор

Федор — происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий".

Во взрослом возрасте Федор — серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технической области, хотя может преуспеть и в творческих направлениях, например, в сочинительстве или журналистике.

Федор — очень заботливый к своей семье. Обычно он замечательный хозяин, который умеет делать в доме почти все.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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