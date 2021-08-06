День ангела 6 августа: кого сегодня поздравлять с именинами

День ангела 6 августа: кого сегодня поздравлять с именинами

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) сегодня, 6 августа, празднуют: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Роман.

Мужские именины

Анатолий

Это имя греческого происхождения и переводится как "восток", "восточный", "восход солнца".

Маленький Толик — это сложный и упорный ребенок. Это накладывает особую ответственность на родителей и педагогов. Его легко убедить, если ваши аргументы действительно важны. Однако если он почувствует попытку манипулировать собой, то придется туго. Анатолий при этом веселый и озорной мальчишка.

Взрослого Анатолия можно охарактеризовать как волевого, сложного и упрямого человека. У него изменчивый характер, он не любит проигрывать. Вместе с тем, может найти общий язык с кем угодно, особенно, если ему что-то нужно.

Анатолий ответственный работник, а его сообразительность часто выручает его самого и коллег. Его нельзя назвать трудоголиком, поскольку работает он только ради денег. Толик любит жизнь во всех проявлениях и обожает отдыхать.

В семейных отношениях Анатолий редко бывает счастлив. Обычно он легко добивается взаимности и это делает Анатолия самоуверенным и эгоистичным. Часто с помощью красивых женщин он удовлетворяет собственные амбиции. С таким начальным подходом сложно построить крепкую семью.

Афанасий

Имя Афанасий имеет греческое происхождение и переводится как "бессмертный".

Маленький Афанасий — это жизнерадостный и любознательный малыш. Он в меру подвижный и веселый. В то же время, он достаточно уравновешенный ребенок и редко впадает в крайности.

Взрослый Афанасий — это добрый и отзывчивый человек. Он умеет по-настоящему дружить, а его близкие ценят его заботу и внимание. Еще можно заметить, что Афанасий сторонник "золотой середины" во всем. Он умеет отдыхать, но не забывает и работать.

В работе Афанасия отличает надежность и аккуратность. Он ценит свой коллектив и довольно покладистый в отношениях с коллегами.

В семейных отношениях Афанасий надежный и заботливый человек, замечательный папа и дедушка. Он настоящий семьянин и хозяин. Он очень любит своих родных, но особое внимание всегда уделяет жене. Даже дети для него на втором плане.

Борис

Точная этимология имени Борис неизвестна. Если считать, что это краткая форма имени Борислав, то оно имеет значение "снискавший славу в борьбе" или "славный борец".

Борис растет аккуратным и настойчивым мальчиком. Ему свойственны эти черты с самого рождения, что привносит много положительного в его характере.

Став взрослым Борис не сильно меняется по сравнению с детскими годами. Он все такой же смелый, настойчивый и активный человек. На работе обязательно будут востребованы сильные черты характера Бориса. Он обладает отличной интуицией и умеет работать в команде.

О семье Борис долго даже не задумывается. Если же Борис рано женился, то жене придется терпеть все его приключения. Для детей Борис становится отличным старшим другом и наставником.

Глеб

Лингвисты утверждают, что имя Глеб происходит от древнескандинавского и в переводе имеет значение "наследник бога".

В детстве Глеб отличается серьезностью и смелостью. Впрочем, во время игр он абсолютно обычный ребенок. В общем мальчик растет веселым и добрым ребенком.

Во взрослом возрасте он такой же серьезный и спокойный. Глеб не любит поспешных решений. Иногда может создаваться впечатление, что Глеб нелюдимый и даже мрачный, но это совсем не так. Он очень ответственный человек, а потому не любит пустых слов.

Работа Глеба часто связана с руководством людьми. Куда бы ни пришел Глеб работать, ему предложат руководящую должность. Он довольно строгий начальник, хотя все его претензии справедливы.

Семья для Глеба очень ответственный шаг, поэтому он очень тщательно относится к выбору спутницы жизни. В доме он настоящий хозяин и умеет делать по дому абсолютно все. Глеб строгий, но справедливый и любящий отец.

Давид

С именем Давид связаны все авраамические религии, такие как христианство, ислам и иудаизм. В переводе с иврита имя Давид означает "любимый" или "любимец".

Давида с самого детства характеризует целостность и прекрасный баланс качеств. Обычно Давид вырастает смелым и настойчивым человеком. Уверенность в своих силах и добродушие всегда притягивает людей. У Давида много друзей и хороших товарищей, что нередко помогает ему в жизни.

Работа Давида — это важная составляющая жизни, она обычно связана с точными науками. У Давида прекрасные способности к анализу и систематизации.

Семья для мужчин с именем Давид — это то, ради чего они живут. Он долго и привередливо выбирает спутницу жизни. Очень любит детей, но любимая женщина всегда занимает для него первое место.

Иван

Имя Иван (Иоанн, Йоханан) означает "помилованный Богом", "милость Божья", "подарок Божий", "Бог благословил", "Боже благоволение".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван неторопливый и в спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой. Обычно Иван идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Илларион

Имя Илларион — это имя греческого происхождения и в переводе означает "веселый" или "радостный".

Взрослый Иларион так же, как и в детском возрасте, застенчивый и нерешительный. Он закрытый человек, к которому сложно найти подход. Он умеет по-настоящему веселиться и отдыхать, но расслабиться может только в кругу доверенных лиц.

Работа — это одна из самых важных составляющих в жизни Иллариона. Он очень трудолюбивый и реализует большинство своих талантов именно на работе. Наибольшего успеха он достигает как инженер, программист, врач, историк.

Семейные отношения долго остаются неинтересными Иллариону. Однако со временем он найдет ту, ради которой сможет сделать первый шаг. Жене Илариона повезет, ведь он заботливый и любящий человек, который очень ценит и любит свою семью.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".

Николай с детства растет крепким и здоровым, болеет редко. Среди сверстников его отличает сила, активность и смекалка.

Во взрослом возрасте он уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный. Николай способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. На посту руководителя в Николае могут проявиться черты, характеризующие его как жестокого и даже деспотичного начальника. Подчиненные будут побаиваться его.

Николай легко увлекается женщинами. Женщину, которая ему понравилась, сразу же приглашает на свидание и через несколько дней может предложить ей выйти за него замуж. В любви страстный, но ревнивый. Способен много работать над благоустройством своего дома. Помогает жене в кулинарии, ходит за покупками. Очень любит детей.

Роман

Роман от латинского слова означает "римский", "римлянин".

В детстве Роман часто болеет, возможны даже нежелательные осложнения, поэтому родителям необходимо следить за здоровьем мальчика. В связи с частыми пропусками занятий у Романа могут неважно идти дела в школе, здесь тоже ему может потребоваться помощь.

Роман не терпит в жизни однообразия. Он внезапно может прервать учебу в институте и пойти работать. Увлекшись чем-либо, он загорается и пытается увлечь своей затеей других.

Первое время семейная жизнь серьезно будет затруднена его тягой к разнообразию отношений, невозможностью сосредоточиться на одном деле и довести его до конца. С появлением в семье детей остепеняется и становится хорошим отцом. В семье Роман предпочитает быть лидером. Но без лишнего диктата. Он охотно помогает по хозяйству. Умеет развеселить окружающих.

Женские именины

Кристина

Имя Кристина имеет греческое происхождение и в переводе означает "имени Христа" или "посвящена Христу".

Кристина имеет тягу к красивой жизни. Она рисует себе картинку как в журнале и стремится воплотить ее в жизнь. Ее можно охарактеризовать как доброжелательную и коммуникабельную особу. Она легко находит друзей и они помогают ей по жизни.

На работе Кристина не любит принимать поспешные решения. Она все должна взвесить и знать все за и против. Отлично работает на ответственных должностях, но только там где не требуется скорость реакции. Однако она может быть хорошим командным работником, легко находит с коллективом общий язык.

Семья для Кристины значит очень много. Для нее важен домашний уют, поэтому Кристина не любит обсуждать семейные дела. Всю свою энергичность, данную от природы, после замужества направляет на обустройство семейной жизни и дома. Тем более это касается периода, когда появятся дети.

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