День ангела 6 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 6 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.

День ангела (именины) 6 декабря отмечают: Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Федор.

Мужские именины

Александр

Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

Читайте также:

Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "оберегающий". Большинство владельцев такого имени – очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно выполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в разных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

Борис

К сожалению, точная этимология имени Бориса неизвестна. Если считать, что это краткая форма имени Борислав, то оно имеет значение "добивший славу в борьбе" или "славный борец". Борис – смелый, упорный и активный мужчина. На работе обязательно будут востребованы сильные черты его характера. Он имеет отличную интуицию и умеет работать в команде. О семье Борис долго даже не задумывается. Если Борис рано женился, то жене придется терпеть все его приключения.

Читайте также: С Днем ангела Бориса: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова, что означает "неспящий". Григорий имеет повышенную душевную чувствительность, он легко уязвим. Пытается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятен в общении и может освоить всякую профессию.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как спокойствие и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне негативно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

Читайте также:

Митрофан

Это имя переводится с латинского как "матерью обнаруженный". В древности считалось, что на ребенка, крещенного под этим именем, восходит Божественная благодать. Митрофан сильно подвержен воздействию со стороны матери, поэтому ему не присуща самостоятельность. В то же время мужчине названным этим именем свойственны целеустремленность, обязательность, усердие, надежность, уступчивость, бесконфликтность, принципиальность и ответственность. А еще, эти мужчины обладают повышенным чувством справедливости. Митрофан избегает тесного общения с людьми.

Павел

Имя Павел пришло к нам с латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание к окружающим, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать свойственны Павлу. Он трудолюбивый и упорный.

Федор

Федор – происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор – серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технической отрасли, хотя может добиться успеха и в творческих направлениях, например, в писательстве или журналистике. Федор очень заботлив к своей семье. Обычно он отличный хозяин, умеющий делать в доме почти все.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие к дню рождения ребенка дни.

Читайте также: