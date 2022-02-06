День ангела 6 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 6 февраля празднуют свой День Ангела.

6 февраля 2022 года свои именины празднуют обладатели 6 имен: Иван, Денис, Павел, Тимофей, Николай, Оксана.

Мужские имена 6 февраля

Иван

Имя происходит от древнеиудейского и означает "подарок Божий". В детстве для Ивана очень важна положительная оценка дорогих ему людей. Если его не будет, настроение быстро портится. Также мальчик имеет такие черты характера как доброта и отзывчивость. Во взрослом возрасте Иван становится добропорядочным и спокойным мужчиной. Он неспешный и взвешенный. Интересные факты об имени Иван: в семейных отношениях становится отличным отцом, хотя иногда и балует детей.

Денис

Имя пришло к нам из Древней Греции и означает "посвящённый Дионису". Это был греческий бог виноделия. С детства Денис – приветливый мальчик, который легко идет на контакт. Он хорошо учится, однако имеет некоторые проблемы с усердием. Во взрослом возрасте становится общительным и веселым. Склонен к аналитической работе. Но ему достаточно сложно открыть свои чувства. Интересные факты об имени Денис: пользуется популярностью среди женщин, когда влюбляется по-настоящему, то становится очень аккуратным.

Павел

В переводе с римского имя означает "младший". В детстве Павел любознательный, вежливый и послушный мальчик, за которого родителям не придется краснеть. Он не боится брать на себя ответственность, догладить за младшими детьми в семье. Во взрослом возрасте становится несколько потайным, часто никто из друзей и родных даже не догадывается о его чувствах или мыслях. Это настоящий друг, который всегда даст хороший совет. Интересные факты об имени Павел: человек склонен к философским размышлениям, все его черты характера гармонично соединены между собой.

6 февраля именины празднуют Иван, Денис, Тимофей, Павел, Николай / Pexels

Тимофей

Имя имеет греческое происхождение и переводится как "почитать Бога". В детстве Тимофей радует своих родителей уравновешенностью и послушанием. Он с легкостью выходит из любого конфликта. Во взрослом возрасте становится несколько уязвимым. Умеет по-настоящему выслушать собеседника и посочувствовать ему. В работе отличается скрупулезностью. Интересны факты об имени Тимофей: если этому мужчине нравится то, чем он занимается, то делает он свою работу с особым рвением.

Николай

Имя пришло к нам из Древней Греции и означает "победитель народов". В детстве Николай общительный мальчик со спокойным нравом. Он еще из садика идет на контакт с другими детьми, легко общается с ними. В учебе очень настойчив. Во взрослом возрасте умеет хорошо владеть собой. Иногда у окружающих даже возникает чувство, что он несколько отстранен. Интересные факты об имени Николай: одной из важнейших составляющих жизни считает семью, очень ревнив и никогда не сможет простить измены.

Женские имена 6 февраля

6 февраля день ангела празднует Оксана / Pexels

Оксана

Это украинизированный вариант греческого имени Ксения, которое означает гостеприимная. В детстве Оксана спокойная и самостоятельная девочка, любящая мечтать. Отличается великолепной фантазией. Подвижная, но не гиперактивная. Во взрослом возрасте начинает осуществлять все те мечты, которые нафантазировала себе в детстве. Будет биться головой о стену, чтобы получить запланированное. Любит необычные профессии. Интересные факты об имени Оксана: в семейных отношениях требовательна, поэтому мужчину может выбирать долго.

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