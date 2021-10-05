День ангела 6 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители 8 имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 6 октября празднуют: Андрей, Антонина, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр, Раиса.

Мужские именины

Андрей

Имя происходит от греческого слова "Андрос", что означает "мужественный" или "отважный". Характер Андрея — импульсивный и непредсказуемый. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту, впрочем Андрей никогда не жалеет о сделанном. Изменчивость проявляется и в личной жизни. Признание в любви одной девушке или женщине не помешает ему завтра же выдать свою горячую симпатию другой, за что женщины часто на него обижаются.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый и в спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец.

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Иннокентий

Это имя пришло к нам из Византии и переводится как "невиновный". Характер у Иннокентия покладистый, замкнутый, он домосед, аккуратный и немножко брезгливый, хороший дипломат и любитель животных. В раннем детстве часто болеют. Они очень скромны и продвигаются к цели медленно, трудно сходятся и так же нелегко расстаются с людьми, могут работать в искусстве, и на производстве, могут быть церковнослужителями.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов". Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив.

Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любовь и дружбу.

Женские именины

Антонина

Одна из версий говорит, что имя Антонина имеет греческое происхождение и переводится как "та, что борется" и "вступающая в бой". Характер Антонины сочетает в себе противоположные черты — мягкость и твердость. Она может быть веселой и даже беззаботной, а через минуту серьезной и сосредоточенной. Она ответственная и рациональная, при этом же положительная и яркая. Антонина приятная собеседница и подруга. С ней весело и на нее можно положиться.

Ираида

Ираида — это имя греческого происхождения, и означает оно — "из рода Геры". Ираида — строгая, щепетильная и целеустремленная женщина. Она требовательна к себе и окружающим, а потому не любит пустой траты времени. У Ираиды прекрасный вкус и она умеет хорошо выглядеть. В большинстве случаев становится успешной и достигает хорошего положения в обществе, но ее высокомерие отталкивает от нее людей. С ней могут чувствовать себя комфортно только такие же сильные и волевые люди.

Раиса

Имя Раиса происходит из греческого языка и имеет значение "беззаботная" или "легкомысленная". Раису можно охарактеризовать, как энергичную, независимую и целеустремленную особу. Она в меру самолюбива, но умеет прислушиваться к чужому мнению. В то же время лидерские качества Раисы, присущие ей с детства, только усиливаются. Раиса умеет увлечь людей, ведь она всегда делится результатом успеха. Еще одной сильной стороной Раисы можно назвать ее коммуникативный талант. Она умеет находить общий язык почти со всеми и ее интерес к собеседнику абсолютно искренен.

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