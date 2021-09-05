День ангела 6 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 6 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 6 сентября празднуют: Арсений, Георгий, Михаил, Максим, Петр.

Мужские именины

Арсений

Имя Арсений происходит из греческого языка и в переводе означает "мужской" или "мужественный".

Маленький Арсений — добродушный, мягкий и застенчивый малыш. Часто эти черты характера остаются с ним и во взрослом возрасте. Малыш любит мечтать и фантазировать. Он легко заводит знакомства, но настоящих друзей у него мало.

Взрослый Арсений иногда склонен недоговаривать или приврать для достижения результата. Профессиональная деятельность обычно связана с умением хорошо и разумно говорить, поэтому он часто выбирает профессию менеджера по продажам, ресторатора или переводчика.

Семейная жизнь Арсения редко бывает успешной. Часто не Арсений выбирает себе жену, а именно она является инициатором их отношений. Лидером в их семье обязательно будет его жена.

Георгий

Георгий — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "земледелец".

В детстве Георгий держится несколько в стороне от своих сверстников. Умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному делу.

В целом он дружелюбен к людям. С женщинами Георгий нерешителен, но семейная жизнь складывается обычно счастливо. Единственное, что он не способен перенести — это ложь. Георгий любит веселые компании и вечеринки.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "кто как Бог".

Михаил с малого возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет замечательную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен злопамятность, Михаил или прощает обиды, или просто их забывает. В работе Михаил — ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Прекрасные данные у него в сфере финансовых услуг и других сферах, связанных с аналитикой.

Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Он так долго может любить любимую, что недостатки увидит спустя много-много лет. Дети для Михаила очень важной составляющей семейной жизни. Обожает радовать своих детей подарками и с удовольствием уделяет им внимание.

Максим

Происхождение этого имени имеет римское корни, а пошло оно от родового имени Maximus. Историки утверждают, что имя Максим означает "большой".

Максим — это уверенный человек, он стремится достичь значительного места в обществе и материального благосостояния. Максим — коммуникабельный и умеет подать себя. В работе Максим не рвется к особым высот, но и за маленькую зарплату работать не будет. Часто его работа связана с его успехами в точных науках. Он обычно выбирает технические специальности. Максим в семье — замечательный исполнитель, который хочет считать себя при этом лидером.

Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень".

Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любви и дружбе. Петр никогда не смирится с тем, что его мечты могут остаться мечтами.

Он имеет прекрасный аналитический ум, и его умение все систематизировать пользуется большим уважением на работе.

Семья в жизни Петра занимает очень важное место. Петр серьезно подходит к выбору спутницы жизни и готов долго ее искать. Сохраняет теплые отношения с родителями и любит большие семейные праздники.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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