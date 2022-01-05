День ангела 6 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 6 января: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители пяти имен.

День ангела – это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.

День ангела (именины) 6 января празднуют Иннокентий, Евгений, Клавдия, Николай и Сергей.

Мужские именины

Иннокентий

Это имя пришло к нам из Византии и переводится как "невинный". Характер у Иннокентия покладистый, замкнутый, домосид, аккуратный и немножко брезгливый, хороший дипломат и любитель животных. В раннем детстве часто болеют. Они очень скромны и продвигаются к цели медленно, тяжело сходятся и так же нелегко расстаются с людьми, могут работать в искусстве и на производстве могут быть церковнослужителями.

Евгений

Имя Евгений в переводе с древнегреческого означает "благородный" или "знатный". Одной из приятных характеристик Евгения есть трудолюбие. Это особенно любят его работодатели. А вот к собственному делу у него нет таланта. Его целеустремленность обычно не выдерживает испытаний временем. Идеальны для него сферы точных наук и работа в области электроники.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Сергей

Как утверждают историки, Сергей – это римское родовое имя. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей – "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно обидчивы. Их можно задеть даже малейшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не поругаться и трудно ужиться.

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Женские именины

Клавдия

Имя Клавдия – это женская форма имени Клавдий, которое, в свою очередь, имеет римские корни. Имя Клавдий происходит от родового имени Claudius, что в переводе означает "хромой". О Клавдии можно сказать, что она носит спокойный характер. Ей свойственны простота и доброжелательность. У Клавдии множество друзей и еще больше приятных знакомых. Она легко притягивает к себе своей искренностью, которой так не хватает многим людям. Она умеет прощать.

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