День ангела 7 августа: кого сегодня поздравлять с именинами

День ангела 7 августа: кого сегодня поздравлять с именинами

Сегодня День ангела отмечают носители четырех имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) сегодня, 7 августа, празднуют: Александр, Анна, Макар, Николай.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "тот, кто защищает людей".

В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничен.

В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

Семейные отношения в жизни Александра занимают одно из важнейших мест. Он любящий муж и отец, обожает баловать своих домашних разными подарками и приятными сюрпризами.

Макар

Макар — это имя греческого происхождения в переводе с греческого имеет значение "блаженный", "счастливый".

Макар сдержанный, уравновешенный и скромный. Эти качества позволяют ему с легкостью расположить к себе окружающих, а вот пользуется он этим редко. Макар не бросает слов на ветер, а если пообещал, что-либо, то сделает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Макар любит работать и получает истинное удовольствие от работы. Больше склонен к работе руками или работы связанной с техникой.

Если говорить о семье, то Макар отличный семьянин и прекрасный отец. Он правда может избаловать детей, так что на мать ложится большая ответственность за воспитание. Макар совершенно не конфликтный и умеет находить компромиссы. Если в общении с другими людьми он может быть слишком серьезным, то дома он более жизнерадостный и веселый.

В этот день верующие поминают Макария Египетского, или Александрийского. Макарий Египетский не был знатного происхождения, в юности он служил пастухом, а затем 60 лет прожил в пустыне. На 40-м году жизни его избрали главой монахов, живших в пустыне Скит. Он и далее проявлял глубокую смирение. Жизнь Макария была очень строгой, а ел только раз в неделю. Он учил своих учеников: "В течение последних 20 лет я никогда не ел, не пил и не спал столько, сколько требовало мое тело". За свою подвижническую жизнь святой сподобился от Бога удивительных даров и большой силы, в частности исцелял больных.

uk.wikipedia

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".

Николай с детства растет крепким и здоровым, болеет редко. Среди сверстников его отличает сила, активность и смекалка.

Во взрослом возрасте он уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный. Николай способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. На посту руководителя в Николае могут проявиться черты, характеризующие его как жестокого и даже деспотичного начальника. Подчиненные будут побаиваться его.

Николай легко увлекается женщинами. Женщину, которая ему понравилась, сразу же приглашает на свидание и через несколько дней может предложить ей выйти за него замуж. В любви страстен, но ревнив. Способен много работать над благоустройством своего дома. Помогает жене в кулинарии, ходит за покупками. Очень любит детей.

Женские именины

Анна

Имя Анна пришло к нам из Греции, а туда из еще более древней иудеи. На иврите имя Анна означает "добрая воля" или "благосклонность".

Анна растет милой, ласковой и доброй ребенком. Она имеет много друзей и легко заводит новые знакомства. К сожалению ее добротой часто пользуются в корыстных целях. Анне не свойственна застенчивость и она растет одаренным природной артистичностью ребенком.

Во взрослом возрасте Анна может много и упорно работать. Это помогает ей в учебе и карьере на работе. Однако она слишком добра в современном мире может мешать успешно двигаться по карьерной лестнице.

Мужчину Аня часто выбирает, что бы было о ком заботиться. Редко когда муж Ани, самостоятельный успешный человек. Для создания семьи она ищет спокойного, послушного, немного похожего на ребенка мужа и в семейной жизни Аня обычно играет роль "мамы".

Читайте также: Церковный праздник 7 августа — Успение праведной Анны: какие блюда готовить и чего нельзя делать

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку