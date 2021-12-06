День ангела 7 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители 10 имен.
День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.
День ангела (именины) 7 декабря отмечают: Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Корнилий, Марк, Митрофан, Михаил.
Мужские именины
Александр
Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.
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Алексей
Имя Алексей с греческого языка переводится как "оберегающий". Большинство владельцев такого имени – очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно выполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в разных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.
Григорий
Имя происходит от древнегреческого слова, что означает "неспящий". Григорий имеет повышенную душевную чувствительность, он легко уязвим. Пытается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятен в общении и может освоить всякую профессию.
Евгений
Имя Евгений в переводе с древнегреческого означает "благородный" или "знатный". Одной из приятных характеристик Евгения есть трудолюбие. Это особенно любят его работодатели. А вот к собственному делу у него нет таланта. Его целеустремленность обычно не выдерживает испытаний временем. Идеальны для него сферы точных наук и работа в области электроники.
Иван
Имя Иван (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как спокойствие и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне негативно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.
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Корнилий
Есть теория, что имя Корнилий происходит от римского родового имени Cornelius. Другая версия, что это имя берет начало от латинского cornu, cornus, что переводится как "рог". Он горд и противоречив, а это помогает в жизни заслужить уважение друзей. Друзей у Корнилия много, они постоянно приходят в гости или тянут его прогуляться. Несмотря на наличие большого количества знакомых, Корнилий в компаниях все равно держится обособленно и настороженно, предпочитая наблюдать за весельем со стороны. Внешне Корнилий никак не проявляет своих эмоций, но он очень раним. Часто может испытывать образы в себе годами.
Митрофан
Это имя переводится с латинского как "матерью обнаруженный". В древности считалось, что на ребенка, крещенного под этим именем, восходит Божественная благодать. Митрофан сильно подвержен воздействию со стороны матери, поэтому ему не присуща самостоятельность. В то же время мужчине названным этим именем свойственны целеустремленность, обязательность, усердие, надежность, уступчивость, бесконфликтность, принципиальность и ответственность. А еще, эти мужчины обладают повышенным чувством справедливости. Митрофан избегает тесного общения с людьми.
Михаил
На Ближнем Востоке имя было популярно у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "тот, кто как Бог". Михаил с малолетнего возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет отличную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не склонен к злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил – ответственный и упорный работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Дети для Михаила являются очень важной составляющей семейной жизни.
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Женские именины
Екатерина
Считается, что имя Екатерина имеет греческое происхождение, оно образовалось от греческого имени Αικατερίνη ("Хайкатерина"), что означает — "вечно чистая". Катя — честный и открытый человек. Она совершает правильные поступки и старается всегда говорить правду. Такая отличительная черта ей нередко вредит в жизни, но она не меняет своего поведения. Для нее правильные поступки важнее временной выгоды. Обычно она весела и легка в общении. Характеризовать Катю можно как приятную компанейскую девушку.
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