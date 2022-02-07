День ангела 7 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 7 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 7 февраля празднуют свой День Ангела.

7 февраля 2022 года свои именины празднуют обладатели 12 имен: Анатолий, Александр, Виталий, Борис, Вольдемар, Владимир, Дмитрий, Григорий, Степан, Петр, Филипп и Феликс.

Мужские имена 7 февраля

Анатолий

С древнегреческого языка переводится как "житель Анатолии". В детстве Анатолий застенчивый и замкнутый в себе мальчик. Находится в мире своих фантазий, многое читает. Во взрослом возрасте становится рассудительным и уравновешенным. Интересны факты об имени Анатолий: часто у этого мужа возникают проблемы в семье, особенно если жена примеряет на себя роль лидера.

Александр

Происходит из древнегреческого языка и означает "защищающий людей". В детстве Александр артистичен и мечтательный. Иногда настолько погружается в себя и свои мысли, что забывает обо всем вокруг. Во взрослом возрасте становится напористым и активным. Интересные факты об имени Александр: одно из важнейших мест в жизни занимают семейные отношения.

Виталий

Имя латинского происхождения и переводится как животворный. В детстве Виталий застенчивый, ласковый и довольно подвижный мальчик. Комфортно чувствует себя с детьми моложе его. Во взрослом возрасте становится исполнительным и пунктуальным. Интересные факты об имени Виталий: скрытный мужчина, но у него всегда есть настоящие друзья.

Борис

В Древней Персии это имя трактовалось как "наследник", а вот в арабских странах оно означает "видный человек". В детстве Борис послушный и умный мальчик, видящий свои ошибки и пытающийся их исправить. Во взрослом возрасте становится серьезным и ответственным. Интересные факты об имени Борис: часто в молодые годы ведет разгульная жизнь, но это заканчивается с приходом настоящей любви.

7 февраля именины празднуют Анатолий, Александр, Виталий, Борис, Вольдемар, Владимир / Pexels

Вольдемар

Древнегерманское имя, означающее "известный властитель". В детстве Вольдемар носит достаточно интересный характер, в котором сочетаются противоположные качества. Он дружелюбен, но решителен, оптимистичен и позитивен. Во взрослом возрасте становится стабильным. Он никогда не нарушит своих обещаний. Интересные факты об имени Вольдемар: целеустремленный и трудолюбивый мужчина.

Владимир

Пришло к нам со старогерманского языка и переводится как "большая власть". В детстве Владимир хороший и активный мальчик, способный к обучению. Во взрослом возрасте становится лидером при любых обстоятельствах. Интересны факты об имени Владимир: нередко его успехи кажутся случайными, но на самом деле он очень целеустремлен и упрям.

Дмитрий

Древнегреческое имя, которое буквально можно перевести как "посвящённый богине Деметре". В детстве Дмитрий непослушен и подвижен. Поэтому родителям часто бывает с сыном непросто. Во взрослом возрасте становится спокойным и уравновешенным. Совершенно не похож на себя маленького. Интересные факты об имени Дмитрий: ему очень важно реализовать себя в жизни.

Григорий

Имя древнегреческое и означает "бдительный". В детстве Григорий очень чувствителен, тяжело переживает оскорбительные слова и действия. При этом остается положительным мальчишкой. Во взрослом возрасте становится всесторонне развитой личностью. Интересные факты об имени Григорий: тщательно ухаживает за собой и хочет найти такую ​​же ухоженную девушку.

7 февраля день ангела празднуют Дмитрий, Григорий, Степан, Петр, Филипп, Феликс / Pexels

Степан

Имя пришло к нам из Древней Греции и переводится как "венец". В детстве Степан озорной и веселый. Легко сходится с другими детками. Во взрослом возрасте становится привлекательным и серьезным мужчиной. Интересные факты об имени Степан: это мужчина с очень сильной волей.

Петр

Появилось имя в Древней Греции и означает "жесткий". В детстве Петр приятный мальчик, одновременно очень темпераментный. Во взрослом возрасте обладает сильной волей. Он хочет, чтобы им восхищались и пойдет ради этого на все. Интересные факты об имени Петр: стойко переносит неудачи.

Филипп

Древнегреческое имя, которое можно перевести как "любящий лошадей". В детстве Филипп капризный и болезненный, поэтому родителям с сыном будет нелегко. Во взрослом возрасте становится достаточно алчным. При этом мужчина берется за любое дело. Интересные факты об имени Филипп: для семейной жизни ему нужна покладистая жена.

Феликс

Имя имеет латинские корни и означает "счастливый". С детства всеми действиями Феликса управляет холодный расчет. Также он проявляет лидерские возможности. Во взрослом возрасте становится благородным, но способен на необдуманные поступки. Интересные факты об имени Феликс: не творческий человек, работу он видит досадной необходимостью.

Женские имена 7 февраля

7 февраля свои именины празднуют только мужчины.

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