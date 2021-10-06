День ангела 7 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 7 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители девяти имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 7 октября празднуют: Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей, Степан, Фекла.

Мужские именины

Андрей

Имя происходит от греческого слова "Андрос", что означает "мужественный" или "отважный". Характер Андрея — импульсивный и непредсказуемый. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту, впрочем Андрей никогда не жалеет о сделанном. Изменчивость проявляется и в личной жизни. Признание в любви одной девушке или женщине не помешает ему завтра же выдать свою горячую симпатию другой, за что женщины часто на него обижаются.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Виталий

Самая популярная версия значение имени — римская. Имя Виталий происходит от римского прозвища Vitalis и в переводе означает "жизненный" или "полный жизнью". Виталий добрый, гибкий и всегда готов помочь. Профессии Виталия обычно связаны с точными науками. Он может быть инженером или строителем. Он достигает определенного успеха в любом своем начинании, но достигнув среднего уровня останавливается.

Владислав

Владислав — славянское имя, означающее "владеет", "владыка". Владелец имени очень любит баланс и гармонию. Это достаточно вдохновенный и эмоциональный человек, но только в той сфере, которая ему близка по духу. Владислав стремится создать вокруг себя благоприятную атмосферу, умеет отстаивать свои личные интересы. Имеет интуицию, которая позволяет постигать ему сущность происходящего и правильно интерпретировать факты. Владельцу этого имени не свойственный альтруизм, но Владислав не лишен доброты и имеет прекрасные человеческие качества и большую глубину чувств.

Давид

С именем Давид связаны все аврамические религии, такие как христианство, ислам и иудаизм. В переводе с иврита имя Давид означает "любимый" или "любимец". Давида с самого детства характеризует целостность и прекрасный баланс качеств. Обычно Давид вырастает смелым и настойчивым человеком. Уверенность в своих силах и добродушие всегда притягивает людей. У Давида много друзей и хороших товарищей, что нередко помогает ему в жизни.

Павел

Имя Павел пришло к нам из латинского языка и в переводе означает "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание к окружающим, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать характерны для Павла. Он трудолюбив и настойчив.

Сергей

Как утверждают историки, Сергей — это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени тяжелая, поскольку сам род Сергиев причисляет себя к этрускам, а то и к троянцам. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей — "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно обидчивые. Их можно зацепить даже наименьшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не поссориться и трудно ужиться.

Степан

Лингвисты утверждают, что имя Степан происходит от греческого имени Стефанос и в переводе оно означает "венец" или "венок". Степан — это серьезный и привлекательный мужчина. Он психологически устойчив, а его сильный характер привлекает к себе множество людей. Так же люди замечают сильную волю Степана, что делает его еще более популярным. Он не любит заниматься саморекламой и не бросает слов на ветер. У Степана всегда много друзей и товарищей.

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Женские именины

Фекла

В переводе с древнегреческого языка означает имя Фекла означает "слава Божия". На первый взгляд Фекла может показаться несколько эксцентричной. Безопасность, стабильность и комфорт в общении очень важны для нее, у нее тревожный характер, она быстро устает от повседневной рутины, но вывести ее из спокойного состояния очень сложно. Умение спокойно смотреть на многие вещи, не бросаться сломя голову в авантюры — одна из черт характера Феклы.

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