День ангела 8 августа: кого сегодня поздравлять с именинами

Сегодня День ангела отмечают носители четырех имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) сегодня, 8 августа, празднуют: Игнатий, Прасковья, Сергей, Федор.

Мужские именины

Игнатий (Игнат)

Это имя переводится с латыни как "огненный", а по другой версии — "нерожденный". Оно давалось ребенку, чтобы уберечь его от злых духов, так как делало рождение малыша незаметным для темных сил.

Игнатий в полной мере наделен чертами лидера и обычно говорит нечасто, но точно. Он способен самостоятельно построить свою жизнь, высоко подняться по служебной лестнице и увлечь за собой людей. Но ему не следует относиться ко всем сторонам жизни с одинаковой серьезностью, иначе он рискует прослыть угрюмым. Игнату надо помнить о том, что в жизни нужно относиться с юмором.

Бурный темперамент и эмоциональность периодически сменяются замкнутостью и мрачностью, и тогда он часами может ворчать по незначительной причине: например, из-за не пришитой пуговицы. Он влюбчив, но бурное чувство быстро гаснет и верх берет благоразумие.

До развода доходит крайне редко, поскольку Игнат не любит кардинальных перемен в своей жизни. Он лидер в семье, нетерпимо относится к любым попыткам лишить его этой роли. Вместе с тем он не видит ничего зазорного в том, чтобы приготовить себе завтрак или погладить рубашку.

Сергей

Как утверждают историки, имя Сергей — это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени затруднительна, поскольку сам род Сергеев относит себя к этрускам, а то и к троянцам. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей — "высокий" или "знатный", но это не точно.

Все Сергеи достаточно обидчивые. Их можно зацепить даже малейшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция и есть способности видеть людей насквозь. С ним невозможно не поссориться и трудно ужиться. Жизненные трудности он решает самостоятельно, а не полагаясь на кого-то. У него много друзей, и всем им Сергей готов помочь в любую минуту. Противоположный пол и шумные компании у него в приоритете, но многие даже не догадываются, что при этом он может быть очень серьезным.

В работе у Сергея может проявиться творческая натура. Это может сказаться как на выборе профессии, так в самой работе. Он часто находит варианты улучшить и ускорить процесс.

Одним из самых известных украинцев с этим именем является советский ученый в области ракетостроения и космонавтики, конструктор Сергей Королев (1906-1966). Родился в Житомире. Считается основоположником практической космонавтики. Академик АН СССР (с 1958), возглавил ракетную программу СССР. Под его руководством была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, осуществлен первый полет человека в космос и выход человека в космос.

uk.wikipedia

Федор

Федор — происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий".

Маленький Федор — это тихий воспитанный и серьезный ребенок. Он редко бездельничает, а его дружелюбие позволяет ему легко находить компанию.

Во взрослом возрасте Федор обычно так и остается серьезным человеком. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технический отрасли, хотя может преуспеть и в творческих направлениях, например, в сочинительстве или журналистике.

Федор очень заботлив к своей семье. Обычно он отличный хозяин, который умеет делать в доме почти все.

Женские именины

Параска

Имя Параска в переводе с греческого означает "пятница".

Святой покровительницей носительниц этого имени является преподобная мученица Параскева Римская. В Древней Руси считалось, что наиболее счастливым днем для девочки, названной Параской, будет именно пятница. Параска — ласковая и нежная девушка. Она всегда верна своему любимому, ранима и чувствительна, но быстро забывает причиненные ей разочарования. Она бескорыстна и добра к людям.

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