День ангела 8 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 8 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 8 февраля празднуют свой День Ангела.

8 февраля 2022 года свои именины празднуют обладатели 10 имен: Гавриил, Аркадий, Иоанн, Давид, Клим, Иосиф, Семен, Петр, Федор, Мария.

Мужские имена 8 февраля

Гавриил

Это древнеарамейское имя, означающее "сильный человек". В детстве Гавриил производит впечатление замкнутого в себе мальчика. Он имеет чувствительную нервную систему, поэтому тяжело переживает обиды. Во взрослом возрасте становится упорным, имеет высокие амбиции. Интересные факты об имени Гавриил: стремится добиться успеха в жизни, а потому пытается делать свою работу как можно лучше.

Аркадий

Греческое имя, которое переводится как "житель Аркадии". В детстве Аркадия любят все члены семьи, ведь он умеет вызывать восхищение и умиление. Несмотря на атмосферу всеобщего поклонения, мальчик остается хорошим, готовым прийти на помощь. Во взрослом возрасте становится общительным. Умеет погасить какие-либо конфликты. Интересные факты об имени Аркадий: в его жизни главную роль играет семья, он всегда остается верным жене.

Иван

Происходит от древнеиудейского имени, означающего "милость Божия". В детстве Иван добрый и отзывчивый мальчик. Очень сильно привязан к своей матери. Во взрослом возрасте становится неторопливым, спокойным. Интересные факты об имени Иван: любит работать руками, поэтому выбирает профессии, где его умения нужны.

8 февраля именины празднуют Гавриил, Аркадий, Иван, Давид / Pexels

Давид

Имя в переводе с иврита означает "любимец". В детстве Давид весел, уравновешен и уверен в себе. Он легко находит общий язык со сверстниками. Во взрослом возрасте становится настойчивым и смелым. Интересные факты об имени Давид: долго выбирает спутницу жизни, ведь семья для него главное.

Клим

Происходит от латинского имени "Климент", что переводится как "человечный". В детстве Клим отличается особой тягой к знаниям, спокоен и уравновешен мальчик. Во взрослом возрасте становится еще и упорным и прагматичным. Интересные факты об имени Клим: трудолюбивый мужчина, преуспевающий в любой профессии.

Иосиф

Древнееврейское библейское имя, означающее "пусть Бог вознаградит". В детстве Иосиф очень подвижен и не понимает тех, кто любит сидеть дома. Во взрослом возрасте становится скрытным, упрямым. Интересны факты об имени Иосиф: имеет развитые аналитические способности.

8 февраля день ангела празднуют Клим, Иосиф, Семен, Петр, Федор / Pexels

Семен

Пришло к нам с древнееврейского языка и переводится как "услышанный Богом в молитве". В детстве Семен незлобивый, мягкий, добрый. Это хороший друг, который придет на помощь в трудную минуту. Во взрослом возрасте становится серьезным и упорным. Интересные факты об имени Семен: хозяйственный мужчина, умеющий работать по дому.

Петр

Греческое имя, что означает "скала". В детстве Петр очень любознательный, хорошо учится. Может быть музыкально одаренным. Во взрослом возрасте становится серьезным, имеет аналитический склад ума. Интересные факты об имени Петр: не торопится выбрать жену, долго проверяет каждую женщину.

Федор

Имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "подарок Бога". В детстве Федор молчалив, упрям, мрачен. Может тихонько играть себе в одиночестве. Во взрослом возрасте становится дружелюбным и неконфликтным. Интересны факты об имени Федор: будет предлагать руку и сердце только тогда, когда будет уверен в своем выборе.

Женские имена 8 февраля

8 февраля именины празднует Мария / Pexels

Мария

Происходит от древнееврейского имени, которое означает "беззаботная". В детстве Мария кроткая и очень добрая девочка. В то же время, еще в раннем возрасте у нее появляется чувство собственного достоинства. Взрослея Мария становится активной, умеет планировать свое будущее. Интересны факты об имени Мария: очень ценит спокойствие и гармонию, а потому может оставаться одинокой.

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