День ангела 8 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 8 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 8 октября празднуют: Александр, Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Федор.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничено. В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

Читайте также:

Герман

Имя Герман имеет латинское происхождение и в переводе означает "близкий" и "родной". Если считать, что это имя имеет давнегерманское происхождение, тогда оно переводится, как "воинственный" или просто "воин". Герман — смелый, волевой и целеустремленный человек. Он притягивает к себе людей и имеет лидерские способности. Герман прекрасно понимает психологию людей и успешно этим пользуется. Он часто становится руководителем достаточно высокого ранга. В семейных отношениях Герман также обязательно занимает место лидера. Жену ищет уступающую, полностью и безоговорочно принимающую его лидерство.

Евгений

Имя Евгений в переводе с древнегреческого означает "благородный" или "знатный". Одной из приятных характеристик Евгения является трудолюбие. Это особенно любят его работодатели. А вот к собственному делу у него нет таланта. Его целеустремленность обычно не выдерживает испытаний временем. Идеальные для него сферы — точные науки и работа в области электроники.

Максим

Происхождение этого имени имеет римские корни, а пошло оно от родового имени Maximus. Историки утверждают, что имя Максим означает "большой". Максим — это уверенный человек, он стремится достичь значительного места в обществе и материального благосостояния. Максим — коммуникабельный и умеет подать себя. В работе Максим не рвется к особым высотам, но и за маленькую зарплату работать не будет. Часто его работа связана с его успехами в точных науках.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов". Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив.

Павел

Имя Павел пришло к нам из латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание к окружающим, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать характерны для Павла. Он трудолюбив и настойчив.

Прохор

Имя Прохор имеет греческое происхождение, в переводе оно означает "руководящий хором". Прохор приятный в общении человек. В трудовой деятельности Прохора проявляется свойственное ему еще с детства трудолюбие. Он умеет сосредоточенно работать длительное время. Окружающие уважают его за честность и добросовестное отношение ко всем сферам в жизни. Семейные отношения раскрывают Прохора как заботливого и нежного мужа, хотя он и стесняется проявлять эти качества при посторонних. Прохор — однолюб и очень ответственно относится к своему браку.

Роман

Роман от латинского слова означает "римский", "римлянин". Роман не терпит в жизни однообразия. Он внезапно может прервать учебу в институте и пойти работать. Увлекшись чем-либо, он загорается и пытается увлечь своей затеей других. Первое время семейная жизнь серьезно будет затруднена его тягой к разнообразию отношений, невозможностью сосредоточиться на одном деле и довести его до конца. С появлением в семье детей остепеняется и становится хорошим отцом.

Сергей

Как утверждают историки, Сергей — это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени тяжелая, поскольку сам род Сергиев относит себя к этрускам, а то и к троянцам. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей — "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно обидчивые. Их можно зацепить даже наименьшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не поссориться и трудно ужиться.

Федор

Федор — происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор — серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Обычно очень заботливый к своей семье.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку