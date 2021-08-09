День ангела 9 августа: кого сегодня поздравлять с именинами

День ангела 9 августа: кого сегодня поздравлять с именинами

Сегодня День ангела отмечают носители семи имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) сегодня, 9 августа, празднуют: Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Константин, Николай, Платон.

Мужские именины

Герман

Имя Герман имеет латинское происхождение и в переводе означает "близкий" и "родной". Если считать, что это имя имеет давнегерманское происхождение, тогда оно переводится, как "воинственный" или просто "воин".

Герман смелый, волевой и целеустремленный человек. Он притягивает к себе людей и имеет лидерские способности. Герман прекрасно понимает психологию людей и успешно этим пользуется. Умение управлять людьми и понимать их потребности наиболее полезны в работе Германа. Он часто становится руководителем достаточно высокого ранга.

В семейных отношениях Герман также обязательно занимает место лидера. Жену ищет уступающую, полностью и безоговорочно принимающую его лидерство.

Иван

Имя Иван (Иоанн, Йоханан) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий", "Бог благословил", "Боже благоволение".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван неторопливый и в спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой. Обычно Иван идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Кирилл

В переводе с греческого имя Кирилл значение "господин" или "владыка".

Кирилл спокойный и жизнерадостный человек. У него прекрасное чувство юмора, контрастирующее с железной волей и серьезным отношением ко многим вещам. Кирилл не любит проявлять свои чувства открыто, только ближайшие могут знать, что у него на душе. Кирилл любит большие и шумные компании, хотя и держится на таких мероприятиях немного обособленно. Самостоятельность и целеустремленность Кирилла помогает ему в карьерном росте и получении авторитета у коллег.

Часто в семейной жизни, те черты характера, которые помогают в достижении целей, вступают в противоречие со спокойной семейной жизнью. Его замкнутость и нежелание демонстрировать чувства часто приводят к напряженности в семье. Если Кирилл научится делиться внутренними переживаниями со своей половинкой - найдет настоящее семейное счастье.

Константин

Константин — это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный".

В детстве он тихий и застенчивый мальчик, может быть немного робким, однако с взрослением он перерастет этот период.

Во взрослом возрасте Константин становится более смелым и решительным, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа — это одна из важнейших сфер в его жизни. Он легко достигает успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. Константин имеет отличную деловую интуицию, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Семья у Кости стоит не на первом месте. Она для него важна, но скорее как обязательная программа жизненного успеха. Он достаточно хороший семьянин, любит детей и жену. Костя с удовольствием отдыхает с семьей, но требует периодического самостоятельного отдыха. Нередко Константин бывает женат несколько раз.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".

Николай с детства растет крепким и здоровым, болеет редко. Среди сверстников его отличает сила, активность и смекалка.

Во взрослом возрасте он уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный. Николай способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. На посту руководителя в Николае могут проявиться черты, характеризующие его как жестокого и даже деспотичного начальника. Подчиненные будут побаиваться его.

Николай легко увлекается женщинами. Женщину, которая ему понравилась, сразу же приглашает на свидание и через несколько дней может предложить ей выйти за него замуж. В любви страстной, но ревнив. Способен много работать над благоустройством своего дома. Помогает жене в кулинарии, ходит за покупками. Очень любит детей.

Платон

Имя Платон — имя греческого происхождения. В переводе с греческого имя Платон имеет значение "широкоплечий".

Платон во взрослом возрасте спокойный и взвешенный человек. При этом он не любит идти на компромиссы. Если в детстве у него огромное количество друзей, то взрослый Платон более замкнутый и скромный. Он ограничивает свой круг общения и очень требователен в этом вопросе.

В работе Платона становится востребованной его любовь к разговорам. Платон очень любит чтобы его слушали, поэтому может быть успешным педагогом, экскурсоводом, журналистом. Нередко Платон достигает в своей работе больших успехов, хотя особым карьеризм он не страдает.

В семейных отношениях Платон не всегда образцовый семьянин, впрочем он очень любит своих детей и пытается максимально вовлекаться в их воспитание.

Женские именины

Анфиса

Специалисты утверждают, что Анфиса — это имя греческого происхождения и в переводе означает "цветок".

Взрослую Анфису очень трудно понять. Внешне она скромная и добросердечная, но при близком знакомстве становятся заметны гордость, склонность к "работе на публику". Это конечно не добавляет ей друзей, но она по этому поводу не переживает. Анфиса достаточно целеустремленная личность, что дополняется неуемной тягой к красивой жизни. Именно желание добиться успеха и будет ее главной движущей силой на всю жизнь.

В семейной жизни Анфиса будет счастлива, но только если выйдет замуж по-настоящему влюбившись в мужчину. Она умеет нравиться мужчинам и всячески этим пользуется. Рождение детей сильно повлияет на ее жизнь, Анфиса станет счастливой и заботливой мамой.

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