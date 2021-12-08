День ангела 9 декабря: кого поздравлять с именинами этого дня

В этот день отмечаются только мужские именины.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.

День ангела (именины) 9 декабря празднуют: Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков.

Мужские именины

Афанасий

Имя Афанасий имеет греческое происхождение и переводится как "бессмертный". Взрослый Афанасий – это добрый и отзывчивый мужчина. Он умеет по-настоящему дружить, а его близкие ценят его заботу и внимание. Еще можно заметить, что Афанасий – сторонник "золотой середины" во всем. Он умеет отдыхать, но не забывает и работать. В работе Афанасия отличает надежность и аккуратность. Он ценит свой коллектив и достаточно покладист в отношениях с коллегами.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любит торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Георгий

Георгий — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "земледелец". Георгий умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному делу. В общем, он дружелюбный к людям. С женщинами Георгий нерешителен, но семейная жизнь складывается обычно счастливо.

Данило

В переводе с древнееврейского имени Даниил означает "судья мой Бог" или "Бог мой судья". Данило – спокойный и добрый мальчик. По характеру больше похож на мать. Мало болеет и любит подвижные игры. Общительный, постоянно окруженный друзьями. Он не выносит лжи, может даже разозлиться, но сразу быстро уходит и зла долго не помнит. Родившиеся зимой Данилы всегда талантливы и многое достигают в жизни.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как спокойствие и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне негативно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Илья

Значение имени Илья в переводе с древнееврейского языка означает "Яхве – мой бог" или "Мой бог Господь". В общем, Илья дружелюбен, это помогает ему легко заводить знакомства и находить общий язык с разными людьми. Семья в жизни Ильи, можно сказать самая главная составляющая. Илья ищет человека похожего на него в отношении к жизни и по темпераменту. Любит детей и обычно хочет их много.

Иннокентий

Это имя пришло к нам из Византии и переводится как "невинный". Характер у Иннокентия покладистый, замкнутый, домосид, аккуратный и немножко брезгливый, хороший дипломат и любитель животных. В раннем детстве часто болеют. Они очень скромны и продвигаются к цели медленно, тяжело сходятся и так же нелегко расстаются с людьми, могут работать в искусстве и на производстве могут быть церковнослужителями.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярно у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "тот, кто как Бог". Михаил с малолетнего возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет отличную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не склонен к злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил – ответственный и упорный работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Дети для Михаила являются очень важной составляющей семейной жизни.

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Назар

Имя Назар от римского имени Nazarius – "Назаретянин" или "тот, кто родом из Назарета". Назар с легкостью находит язык с незнакомыми, а его умение найти себе новых друзей за 5 минут у многих вызывает удивление. Эта особенность будет заметна за ним на протяжении всей жизни. Назары спокойны, исполнительны, много читают и способны ориентироваться в незнакомой обстановке.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Петр

Петр – это имя греческого происхождения и в переводе означает "скалу" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить о том, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр – это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любви и дружбы.

Тихон

Тихон считается именем греческого происхождения и происходит от имени богини удачи Тюхе. Некоторые специалисты все же утверждают, что имя Тихон означает "случай", "талан" или "судьба". Тихон – настоящий друг, дорожит честью, любит спорт и имеет неплохие спортивные задатки. Он спокоен и целеустремлен, умеет достигать поставленной цели, все просчитывает, а уже потом берется за дело.

Юлиан

Это имя имеет латинское происхождение и переводится как "принадлежащий к роду Юлиев". Юлиан наделен высокой самооценкой, самолюбием и лидерскими качествами, помогающими ему добиваться своего. Настоящих друзей у Юлиана немного, поскольку он доверяет только тем, кого хорошо знает и считает честным и порядочным. Он часто пробует свои силы в творчестве. Отличительная черта Юлиана – стремление к свободе, он не терпит насилия над своей личностью.

Иаков

Иаков – это имя еврейского происхождения. В переводе с иврита имя Иаков означает "следящий". У Якова выделяются такие характерные черты, как практичность и жесткий волевой характер. Он довольно приземленный человек, не склонный летать в облаках. Он консервативен во многих вопросах. Иаков любит стабильность, в то же время он коммуникабельный и веселый человек, умеющий радоваться жизни. Яков стремится к материальному благополучию, но не будет совершать позорные поступки ради успеха.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие к дню рождения ребенка дни.

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