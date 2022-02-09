День ангела 9 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 9 февраля празднуют свой День Ангела.

9 февраля 2022 года свои именины празднуют обладатели 3 имен: Петр, Иоанн (Иоанн), Дмитрий.

Мужские имена 9 февраля

Петр

Имя пришло к нам с греческого языка и означает "скалу", "камень". В детстве у Петра начинают проявляться организаторские способности, которые останутся у него до конца жизни. С ним приятно общаться, он хорошо учится. Во взрослом возрасте становится несколько авторитарным. Хотя отлично скрывает эту черту характера от других. Интересны факты об имени Петр: если ближе познакомиться с этим мужчиной, то заметно, что он наивный весельчак.

Иоанн (Иван)

Происходит от древнеиудейского имени, которое означает "подарок Божий". В детстве Иван чуткий, искренний и добрый мальчик. С ним не возникает никаких проблем, хотя он и зависит от мнения окружающих. Во взрослом возрасте становится добропорядочным, спокойным и неторопливым. Иногда его медлительность вредит ему самому. Этого мужчину крайне тяжело вывести из себя. Интересные факты об имени Иван: обычно любит физический труд.

9 февраля именины празднуют Петр, Иван и Дмитрий / Pexels

Дмитрий

Это имя имеет греческие корни и переводится как "земледелец". В детстве Дмитрий импульсивен, хоть и несколько замкнут в себе. Не отличается дипломатичностью, а просто говорит правду, какой бы неприятной она ни была. Во взрослом возрасте становится еще более прямолинейным, но это не мешает ему находить друзей и заводить серьезные отношения. Интересные факты об имени Дмитрий: отличается аналитическим складом ума, хорошо ладит с компьютерами.

Женские имена 9 февраля

9 февраля именины празднуют только мужчины.

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