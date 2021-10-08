День ангела 9 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 9 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 9 октября празднуют: Александр, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничено. В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Владимир

Значение имени Владимир образуется из двух корней явно родственных в старонемецком языке. Значение имени Владимир — "большая сила" или "большая власть". На работе Владимир — трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любит спешки. По-настоящему в близкий круг людей Володи попасть крайне сложно. В семье Владимир — оплот спокойствия. Не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью.

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Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрия означает "посвященный богине Деметре". Дмитрий — настойчивый, изобретательный и с оригинальным складом ума человек. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий — надежный и хороший друг. Аналитический ум и сообразительность Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни. Надежность и основательность Дмитрия делают из него хорошего мужа и любящего отца.

Ефрем

Имя Ефрем происходит от древнееврейского имени Ефрайим, что в переводе означает "плодотворный". Ефрем имеет мрачноватый и замкнутый характер. Однако с годами эти качества переходят в сдержанность. К любому делу Ефрем относится серьезно и ответственно. В целом он имеет взрывной характер, поэтому от мужчин с этим именем не стоит ждать спокойствия и уравновешенности. Ответственность, с которой Ефрем относится к работе, в определенной степени препятствует его личной жизни.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец.

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Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов". Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив.

Тихон

Тихон считается именем греческого происхождения, и происходит от имени богини удачи Тюхе. Некоторые специалисты все же утверждают, что имя Тихон означает "случай", "удача" или "судьба". Тихон — настоящий искренний друг, дорожит честью, любит спорт и имеет неплохие спортивные задатки. Он спокойный и целеустремленный, умеет достигать поставленной цели, сначала все просчитывает, и только потом берется за дело.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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